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В 2019 году российские войска получат первую самоходную пусковую установку ЗРС С-350Е, получивший название "Витязь". Об этом сообщает Минобороны России.
"Витязь" имеет в своем арсенале ракеты малой и средней дальности, которые также применяются с ЗРС С-400. Комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной системы 50Н6А и пунктом управления, который размещен на четырёхосном шасси БАЗ.
Новый ЗРС придет на смену С-300ПС, который вооружен ракетами В55Р, отмечает РИА "Новости".
Также в новом году армия получит в свое распоряжение около 10 комплексов "Панцирь-С" и С-400.
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