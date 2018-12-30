Новый зенитно-ракетный комплекс призван заменить С-300ПС

В 2019 году российские войска получат первую самоходную пусковую установку ЗРС С-350Е, получивший название "Витязь". Об этом сообщает Минобороны России.

"Витязь" имеет в своем арсенале ракеты малой и средней дальности, которые также применяются с ЗРС С-400. Комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной системы 50Н6А и пунктом управления, который размещен на четырёхосном шасси БАЗ.

Новый ЗРС придет на смену С-300ПС, который вооружен ракетами В55Р, отмечает РИА "Новости".



Также в новом году армия получит в свое распоряжение около 10 комплексов "Панцирь-С" и С-400.

