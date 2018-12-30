На Западе нарастает волнение из-за уязвимости перед российским гиперзвуковым комплексом

На сегодняшний день за рубежом нет достойного контраргумента отечественному "Авангарду". Этот тезис подтверждают слова эксперта из Немецкого авиационно-космического центра Дирка Цимпера.

Специалист назвал "Авангард" "абсолютно реальной угрозой" и отметил, что сейчас в Германии ведутся работы над защитой от удара комплекса.

"Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается", – сказал Цимпер в эфире радио Deutschlandfunk и подчеркнул, что решение этого вопроса дается очень сложно.

Пока же Западу нечего противопоставить российскому оружию, признал Цимпер. Он напомнил, что даже у США нет системы противодействия, о чем в марте этого года говорил начальник Стратегического командования американских Вооруженных сил, генерал Джон Хайтен.







