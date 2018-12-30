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"Реальная угроза": немцы ищут защиту от "Авангарда"

На Западе нарастает волнение из-за уязвимости перед российским гиперзвуковым комплексом

На сегодняшний день за рубежом нет достойного контраргумента отечественному "Авангарду". Этот тезис подтверждают слова эксперта из Немецкого авиационно-космического центра Дирка Цимпера.

Специалист назвал "Авангард" "абсолютно реальной угрозой" и отметил, что сейчас в Германии ведутся работы над защитой от удара комплекса.

"Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается", – сказал Цимпер в эфире радио Deutschlandfunk и подчеркнул, что решение этого вопроса дается очень сложно.

Пока же Западу нечего противопоставить российскому оружию, признал Цимпер. Он напомнил, что даже у США нет системы противодействия, о чем в марте этого года говорил начальник Стратегического командования американских Вооруженных сил, генерал Джон Хайтен.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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