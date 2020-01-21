Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Конфликт НАТО и России окончится ядерной войной

Конфликт НАТО и России окончится ядерной войной
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Однако сначала стороны применят тактические вооружения

С возвращением в Европу холодной войны 2.0 на Западе открыто заговорили о тактике и стратегии Третьей мировой войны.

Если ей все-таки суждено начаться, нужно четко понимать, что возможны два варианта: использование стратегических вооружений, которое, уничтожит большую часть человечества, и применение тактических высокоточных боеприпасов. Последние обезглавят противника, принудив его сдаться и при этом нанесут окружающей среде минимальный урон.

Над такими боеприпасами сейчас активно работают США, достаточно вспомнить бомбы В-61-12. Россия, в свою очередь, активно пристреливает "ядерную артиллерию" – минометы "Тюльпан".

Журнал The National Interest вспомнил про концепцию AirLand Battle, впервые опубликованную в 1982 году. Фактически это был план войны НАТО со странами Варшавского договора, и во многом, он актуален до сих пор.

AirLand Battle предполагает мгновенную контратаку советских войск, так как у противник НАТО будет двигаться намного быстрее немцев во Вторую мировую войну быстро захватит Западную Европу, если поставит такую цель. Главная задача – не дать дойти войскам стран Варшавского договора до океана и обрубить поток американских войск в Европу. Надо ли говорить, что переброска солдат воздухом сопряжена с большим риском.

В НАТО хотели быстро уничтожить логистические и коммуникационные узлы советских войск. При этом предполагалось использовать высокоточные боеприпасы с больших расстояний. Сейчас у авиации НАТО есть малозаметные крылатые ракеты большой дальности, а также малозаметные истребители и стелсы В-2, потому план вряд ли поменялся.

Огромная роль предназначалась ВВС. Во время Второй мировой войны в боевой авиации США "заправляли" летчики бомбардировщиков, но после 1945 их заменили бывшие истребители. Поменялась и тактика – молниеносные удары, дерзкие авианалеты. Он уже имели мало общего с ковровыми бомбардировками времен войны.

Стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами НАТО применил бы в крайнем случае, как и баллистические ракеты.

Флот стран НАТО в это время пытался бы захватить территории в Арктике, а также "терзать" российские Тихоокеанский и Черноморский флоты, но все это были бы лишь отвлекающие маневры, так как основное действие должно было разыграться в Европе.

После того как Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, Россия перешла к оборонительной стратегии. Москва до сих пор влияет на бывшие советские республики, а также действует на Ближнем Востоке, но о походе на Европу уже не может быть и речи. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей