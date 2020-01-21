Однако сначала стороны применят тактические вооружения

С возвращением в Европу холодной войны 2.0 на Западе открыто заговорили о тактике и стратегии Третьей мировой войны.

Если ей все-таки суждено начаться, нужно четко понимать, что возможны два варианта: использование стратегических вооружений, которое, уничтожит большую часть человечества, и применение тактических высокоточных боеприпасов. Последние обезглавят противника, принудив его сдаться и при этом нанесут окружающей среде минимальный урон.

Над такими боеприпасами сейчас активно работают США, достаточно вспомнить бомбы В-61-12. Россия, в свою очередь, активно пристреливает "ядерную артиллерию" – минометы "Тюльпан".

Журнал The National Interest вспомнил про концепцию AirLand Battle, впервые опубликованную в 1982 году. Фактически это был план войны НАТО со странами Варшавского договора, и во многом, он актуален до сих пор.

AirLand Battle предполагает мгновенную контратаку советских войск, так как у противник НАТО будет двигаться намного быстрее немцев во Вторую мировую войну быстро захватит Западную Европу, если поставит такую цель. Главная задача – не дать дойти войскам стран Варшавского договора до океана и обрубить поток американских войск в Европу. Надо ли говорить, что переброска солдат воздухом сопряжена с большим риском.

В НАТО хотели быстро уничтожить логистические и коммуникационные узлы советских войск. При этом предполагалось использовать высокоточные боеприпасы с больших расстояний. Сейчас у авиации НАТО есть малозаметные крылатые ракеты большой дальности, а также малозаметные истребители и стелсы В-2, потому план вряд ли поменялся.

Огромная роль предназначалась ВВС. Во время Второй мировой войны в боевой авиации США "заправляли" летчики бомбардировщиков, но после 1945 их заменили бывшие истребители. Поменялась и тактика – молниеносные удары, дерзкие авианалеты. Он уже имели мало общего с ковровыми бомбардировками времен войны.

Стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами НАТО применил бы в крайнем случае, как и баллистические ракеты.

Флот стран НАТО в это время пытался бы захватить территории в Арктике, а также "терзать" российские Тихоокеанский и Черноморский флоты, но все это были бы лишь отвлекающие маневры, так как основное действие должно было разыграться в Европе.

После того как Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, Россия перешла к оборонительной стратегии. Москва до сих пор влияет на бывшие советские республики, а также действует на Ближнем Востоке, но о походе на Европу уже не может быть и речи.