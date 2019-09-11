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Американские F-35 отправятся в Польшу

Турция кусает локти: США втридорога спихнут F-35 Польше
Фото: www.globallookpress.com
Россияне подняли покупательницу на смех

Польша получит от США 32 новеньких истребителя F-35, сообщили в управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. За крылатую технику покупатель выложит астрономическую сумму – $6,5 млрд.  

Данная цифра, к слову, повергла россиян в шок. По их мнению, "самые худшие самолеты" должны стоить гораздо дешевле. Поляки, заключили в РФ, стали жертвой американского маркетинга (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Развели Поляков... Впарить самолеты по 203 ляма, при цене в 85 лямов", "Лучше бы эти 6,5 миллиардов на себя потратили. А так выкинули в помойку",  "Че-то дорого даже для таких гордых поленьев, как ляхи.... Может, с вооружением?", "Так им летать некуда, как же им дешевле продавать", "Круто, интересно полякам это зачем, в какой банановой стране летать собрались", – вошли в азарт читатели издания "ВЗГЛЯД".

Между тем в Вашингтоне заявили, что выгодная сделка "улучшит безопасность союзника по НАТО". Истребители поднимут оборонительный потенциал Польши, обновив стоящие на вооружении советские МиГ-29 и Су-22.

Напомним, в июле 2019 года сорвалась сделка Турции и США по поставке F-35. Таким образом Вашингтон отомстил солнечной республике за покупку российских ЗРК С-400.

Ксения АНДРЕЕВА
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