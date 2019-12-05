Президент прибалтийской республики занял позицию США

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО. В Москве быстро отреагировали на его слова. По мнению сенатора Владимира Джабарова, Дуда осмелел после слов президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома намекнул, что Россия не враг, а также высказался о том, что странам необходимо налаживать контакт.

"И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России",

- отметил Джабаров в разговоре с журналистами телеканал RT.

Впрочем, сенатор считает, что отношения России и Североатлантического альянса в ближайшем будущем сильно не изменятся, отмечает агентство НСН. Однако он надеется, что сторонам удастся достигнуть "прагматических и взаимовыгодных отношений".

О том, что Россию не нужно считать врагом НАТО, Дуда рассказал на пресс-конференции по итогам саммита альянса, передает телеканал "360".

"Россия – наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми", – цитирует президента Польши ТАСС.

Он добавил, что имеет в виду враждебность Москвы, а у альянса нет врага, так как его никто не атакует.

Впрочем, страны-члены НАТО по итогам саммита, прошедшего в Лондоне, в своем итоговом заявлении признали Россию угрозой, наряду с терроризмом.