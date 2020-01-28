В Варшаве забили тревогу

Россия может захватить Сувалкский район на территории Польши. Об этом заявила директор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская в интервью Wprost. Кроме того, по словам журналиста, вполне реален сценарий "поглощения" Россией Белоруссии.

"Я хочу предостеречь: это не фантазии, это на самом деле может произойти, и нам следует подготовиться", – подчеркнула Ромашевская.

Она добавила, что появление российского солдата в Брестской крепости – это вопрос престижа для России, которая "отвоевывает" территории, которые утратил СССР.

Если Белоруссия объединится с Россией, тогда под угрозой якобы окажется так называемый Сувалкский коридор, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Если он станет российским (сейчас там проходит граница Польши с Литвой), это, с одной стороны, объединит Россию, и с другой, сильно ослабит Польшу и отрежет страны Балтии от ЕС и НАТО.

Стоит отметить, что Сувалкский коридор действительно считается уязвимым участком внешних границ и вероятной целью России. Так, в 2017 году в Литве прошли учения "Железный волк", в ходе которых солдаты НАТО имитировали удержание Сувалкского коридора.