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Польша испугалась захвата ее земель Россией

Польша испугалась захвата ее земель Россией
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Варшаве забили тревогу

Россия может захватить Сувалкский район на территории Польши. Об этом заявила директор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская в интервью Wprost. Кроме того, по словам журналиста, вполне реален сценарий "поглощения" Россией Белоруссии.

"Я хочу предостеречь: это не фантазии, это на самом деле может произойти, и нам следует подготовиться", – подчеркнула Ромашевская.

Она добавила, что появление российского солдата в Брестской крепости – это вопрос престижа для России, которая "отвоевывает" территории, которые утратил СССР.

Если Белоруссия объединится с Россией, тогда под угрозой якобы окажется так называемый Сувалкский коридор, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью. Если он станет российским (сейчас там проходит граница Польши с Литвой), это, с одной стороны, объединит Россию, и с другой, сильно ослабит Польшу и отрежет страны Балтии от ЕС и НАТО.

Стоит отметить, что Сувалкский коридор действительно считается уязвимым участком внешних границ и вероятной целью России. Так, в 2017 году в Литве прошли учения "Железный волк", в ходе которых солдаты НАТО имитировали удержание Сувалкского коридора. 

Александр ИЛЬИН

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