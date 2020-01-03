Анджей Дуда не захотел ехать на форум в Израиль

Лидер Польши отказался от приглашения на Всемирный форум памяти холокоста в конце января. Дуда не хочет пересекаться с главой РФ Владимиром Путиным после скандала, который разгорелся между двумя странами.

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", – сообщает Gazeta Wyborcza.

Напомним, ранее поляки возмутились словами Путина, который назвал посла страны, подпевающего нацистам, "сволочью и антисемитской свиньей". Российский лидер напомнил, как Юзеф Липский в 30-е годы выступал за Гитлера и ратовал за то, чтобы отправить польских евреев в Африку. В Варшаве свое негодование выразили нашему послу Сергею Андрееву - его вызвали в МИД страны.

Сред прочих причин отказа Дуды от поездки на форум – присутствие еще одного нежелательного для него лица. Одним из организаторов является глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац, который также обвинял поляков в антисемитизме.