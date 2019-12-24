Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Сволочь": Путин выругался прилюдно

"Сволочь": Путин выругался прилюдно
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России рассказал, что думает о польском дипломате

Глава Российской Федерации Владимир Путин осудил посла Польши в Германии за обещание увековечить память диктатора Адольфа Гитлера. Дипломат дал слово установить монумент основателю Третьего рейха в Варшаве за решение еврейского вопроса.

"Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя", – отреагировал Путин, передает ТАСС.  

Памятник Гитлеру в польской столице был обещан за высылку евреев в Африку. О сговоре Европы с фашистской Германией стало известно после обнародования архивных материалов начала Великой Отечественной войны.

Секретные документы Владимир Владимирович представил лидерам СНГ еще на прошлой неделе, прочитав им лекцию, напоминает "Царьград". Поляков слова Путина взбесили. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
не ему уже говорить так
за одну пенсию ты хоть матом ругайся а все тебя хотят с тех пор видеть в РАЮ да побыстрее
словно раньше об этом никто не знал
да уже 75 лет знают по правде говоря что и как было
хотели бы наказать за ложь ЕВРОПУ не строили бы им трубы и не продавали бы газ
пусть свои леса рубят пока еще есть
ан нет- газ надо им продавать а они <цензура>)) хамством попахивает лишь
Гость
Ответить
Иноагентка
Тресь! Бах! Хлесь! Бдыщь! Шварк! Харк-тьфу! Оплеухи, затрещины, пощечины, пинки и плевки так и сыплются уже на протяжении 20 лет по физиономии, спине, заднице президента россии Путина от США, Евросоюза и других стран, а что же будет в 2020 году? От пинков на спине у государственного преступника президента Путина уже не осталось чистого места – все заляпано отпечатками туфель с надписями: G7, WADA, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО – отовсюду Путинскую россию вышибли с треском, с шумом, со скандалом, с оскорблениями и побоями. Из G7 международного преступника Путина прогнали с криками: «Пошел вон! И не вздумай возвращаться!»; в ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО Путинской россии указали на дверь и тресь! дали пинка под зад; хлесь! в США и Евросоюзе Путину и его воровскому окружению залепили звонкую пощечину и надавали санкционных тумаков; бац! пинок Путину от WADA! «Проваливай Путин вместе со своим лживым допинговым спортом и дутыми, липовыми, позорными накачанными допингом российскими лжеспортсменами! Вон из международного спорта!»; бдыщь! провалился Путинский Северный поток 2 с наворованным у всей россии газом – никто не хочет сотрудничать с преступником Путиным и воровским Газпромом, никто не собирается в Евросоюзе покупать ворованный российский газ, чтобы потом все миллиарды долларов оказывались у Путинских олигархов на счетах в оффшорах или в виолончелях у Ролдугина с набитыми пачками долларов; всякий раз, когда международный преступник Путин будет стучаться в двери Евросоюза и уговаривать: «Вот мы тут с бандитами-террористами из ДНР/ЛНР Донбасского уголька наворовали, не желаете ли купить по-дешевке?, а еще мы совместно с Иранцами Сирийской нефти награбили, не хотите ли купить за дешево?»; за все международные преступления Путинскую россию выгнали практически отовсюду- турнули из всех международных организаций, а ведь еще предстоит в 2020 году международный трибунал за сбитый российскими военными преступниками Малазийский боинг и гибель 298 человек; с такими темпами, вернее всего, Путинскую россию в следующем году еще откуда-нибудь обязательно вышибут: из G20, из ООН, из Сирии, Венесуэлы, из Молдавского Приднестровья, из Южной Осетии и Абхазии, из Донбасса и Крыма и совершенно непонятно – то ли российскому народу стало уже на все наплевать, то ли преступник президент Путин обнаглел до последней степени и окончательно свихнулся.
Что ты "несешь" дура ! Откуда ты такая взялась, идиотка?
Гость
Ответить
Мыкола, ты шо, за своих обыдився?
Иноагентка
Ответить
Тресь! Бах! Хлесь! Бдыщь! Шварк! Харк-тьфу! Оплеухи, затрещины, пощечины, пинки и плевки так и сыплются уже на протяжении 20 лет по физиономии, спине, заднице президента россии Путина от США, Евросоюза и других стран, а что же будет в 2020 году? От пинков на спине у государственного преступника президента Путина уже не осталось чистого места – все заляпано отпечатками туфель с надписями: G7, WADA, ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО – отовсюду Путинскую россию вышибли с треском, с шумом, со скандалом, с оскорблениями и побоями. Из G7 международного преступника Путина прогнали с криками: «Пошел вон! И не вздумай возвращаться!»; в ПАСЕ, ОБСЕ, ОЗХО Путинской россии указали на дверь и тресь! дали пинка под зад; хлесь! в США и Евросоюзе Путину и его воровскому окружению залепили звонкую пощечину и надавали санкционных тумаков; бац! пинок Путину от WADA! «Проваливай Путин вместе со своим лживым допинговым спортом и дутыми, липовыми, позорными накачанными допингом российскими лжеспортсменами! Вон из международного спорта!»; бдыщь! провалился Путинский Северный поток 2 с наворованным у всей россии газом – никто не хочет сотрудничать с преступником Путиным и воровским Газпромом, никто не собирается в Евросоюзе покупать ворованный российский газ, чтобы потом все миллиарды долларов оказывались у Путинских олигархов на счетах в оффшорах или в виолончелях у Ролдугина с набитыми пачками долларов; всякий раз, когда международный преступник Путин будет стучаться в двери Евросоюза и уговаривать: «Вот мы тут с бандитами-террористами из ДНР/ЛНР Донбасского уголька наворовали, не желаете ли купить по-дешевке?, а еще мы совместно с Иранцами Сирийской нефти награбили, не хотите ли купить за дешево?»; за все международные преступления Путинскую россию выгнали практически отовсюду- турнули из всех международных организаций, а ведь еще предстоит в 2020 году международный трибунал за сбитый российскими военными преступниками Малазийский боинг и гибель 298 человек; с такими темпами, вернее всего, Путинскую россию в следующем году еще откуда-нибудь обязательно вышибут: из G20, из ООН, из Сирии, Венесуэлы, из Молдавского Приднестровья, из Южной Осетии и Абхазии, из Донбасса и Крыма и совершенно непонятно – то ли российскому народу стало уже на все наплевать, то ли преступник президент Путин обнаглел до последней степени и окончательно свихнулся.
Гость
Ответить
Мягко сказал!!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей