Президент России рассказал, что думает о польском дипломате

Глава Российской Федерации Владимир Путин осудил посла Польши в Германии за обещание увековечить память диктатора Адольфа Гитлера. Дипломат дал слово установить монумент основателю Третьего рейха в Варшаве за решение еврейского вопроса.

"Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя", – отреагировал Путин, передает ТАСС.



Памятник Гитлеру в польской столице был обещан за высылку евреев в Африку. О сговоре Европы с фашистской Германией стало известно после обнародования архивных материалов начала Великой Отечественной войны.

Секретные документы Владимир Владимирович представил лидерам СНГ еще на прошлой неделе, прочитав им лекцию, напоминает "Царьград". Поляков слова Путина взбесили.