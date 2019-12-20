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Поляки ломают голову над ответом Путину

Поляки ломают голову над ответом Путину
Фото: www.globallookpress.com
Российский президент рассказал им о разделе Польши

Варшаву ошарашили слова Владимира Путина о событиях в Польше в сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война.

Российский президент заявил, что Красная армия вошла на территорию соседнего государства, когда местное правительство потеряло контроль над вооруженными силами, и вообще над ситуации в стране. Владимир Путин добавил, что власти Польши находились в это время где-то в районе польско-румынской границы.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк попросил немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции.

"Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду", – цитирует РИА "Новости" польского дипломата.

При этом он не уточнил, о какой именно исторической правде шла речь. Согласно официальной польской позиции, поход Красной армии был агрессией против польского государства и является частью кампании по разделу Польши.

Но необходимо признать, что советские войска вошли в Польшу 17 сентября, когда немцы практически взяли в стране ситуацию под контроль. 1 сентября Варшаву действительно покинул президент Игнаций Мосцицкий, а 4 сентября началась эвакуация правительственных учреждений. В ночь на 7 сентября Варшаву покинул Верховный Главнокомандующий Эдвард Рыдз-Смиглы.

Поначалу Красная армия входила в Польшу практически без боя. Офицеров и солдат инструктировали по возможности не открывать огонь и не трогать мирное население. Однако при форсировании Збруча начался бой с польскими пограничниками, а в районе Ковеля было сбито 3 польских самолета.

21 сентября 1939 года СССР и Германия подписали протокол, по которому определялась демаркационная линия.

Александр ИЛЬИН

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