В МИД прибалтийской страны считают, что Россия искажает историю

В Варшаве заявили, что испытывают "недоумение и тревогу" из-за слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.

На пресс-конференции глава России рассказал, что советская армия вошла в Польшу после того, как местная власть потеряла контроль над своими вооруженными силами, а также за тем, "что происходит в стране". Путин также напомнил, что правительство Польши в тот момент "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы", поэтому и вести переговоры уже было не с кем. В МИД Польши возмутились словами лидера россиян.

"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий",

– цитируют заявление польского ведомства РИА Новости.

В Варшаве считают, что две страны должны восстановить работу Группы по сложным вопросам, которая выясняла роль СССР во Второй мировой войне. Ведь такие заявления, утверждают в Польше, подрывают работу экспертов двух стран, а также достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались примирить Москву и Варшаву.

"Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны", – заключили в Польше.

Напомним, Варшава уже много лет считает, что в 1939 г. СССР напал на Польшу, как и Гитлеровская Германия.