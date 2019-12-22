Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Польше взбесились из-за слов Путина о Второй мировой войне

В Польше взбесились из-за слов Путина о Второй мировой войне
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В МИД прибалтийской страны считают, что Россия искажает историю

В Варшаве заявили, что испытывают "недоумение и тревогу" из-за слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.

На пресс-конференции глава России рассказал, что советская армия вошла в Польшу после того, как местная власть потеряла контроль над своими вооруженными силами, а также за тем, "что происходит в стране". Путин также напомнил, что правительство Польши в тот момент "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы", поэтому и вести переговоры уже было не с кем. В МИД Польши возмутились словами лидера россиян.

"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий",

цитируют заявление польского ведомства РИА Новости.

В Варшаве считают, что две страны должны восстановить работу Группы по сложным вопросам, которая выясняла роль СССР во Второй мировой войне. Ведь такие заявления, утверждают в Польше, подрывают работу экспертов двух стран, а также достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались примирить Москву и Варшаву.

"Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны", – заключили в Польше.

Напомним, Варшава уже много лет считает, что в 1939 г. СССР напал на Польшу, как и Гитлеровская Германия. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Полностью поддерживаю В.В.Путина за аргументированный ответ. Полагаю, что пришло время создать группу экспертов для выяснения роли Польши в начале Второй мировой войны. А вот сомнительные "достижения" Горбачева и Ельцина можно сдать в макулатуру.
игорь
Ответить
то есть ожидать надо через 50 лет рассказ очередного президента о том как в 2019 году собрались предатели СССР за столом СНГ и крутили байки о правомерности ВОВ забывая что свою страну СССР сперва ПРЕДАЛИ?
Гость
Ответить
Горбачев и Ельцин, эти <цензура> твари, современные власовцы, конечно для нас большой авторитет.
Гость
Ответить
С такими индивидами более подходит такое действо..один удар в челюсть заменяет три часа нудной беседы.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей