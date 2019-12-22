Варшаве напомнили о реальных событиях во время Второй мировой

В России ответили на возмущение польского МИД. Праведный гнев Варшавы вызвали слова российского лидера Владимира Путина о роли правительства Польши во Второй мировой войне. Во внешнеполитическом ведомстве президента РФ обвинили в искажении истории. Однако политолог Евгений Сатановский немного освежил историческую память оппонентов и посоветовал им не "фыркать" на Москву.

Эксперт напомнил, что ранее Польша была частью "Российской, Германской и Австро-Венгерской империй", то есть, по сути, ничем. При этом Сатановский предложил полякам вернуть Германии "что им Сталин после войны от щедрот своих прирезал" и вспомнить о немцах, которые жили на территории их страны и лишились после войны всего, что имели, а после были изгнаны.

Сатановский с сарказмом добавил, что есть целый список стран, которые "виновны" перед Польшей – мол, не защитили. Им тоже можно предъявить претензии.

"Претензии к Москве предъявлять – вещь совершенно неконструктивная без аналогичных к Киеву, Минску, Вильнюсу, Вене, Праге и Берлину, – перечисляет эксперт. – Можно, впрочем, и к Лондону с Парижем, которые не защитили",

– пишет он в своем телеграм-канале.

При этом "фыркать" на Москву и Сталина или "Путину вычитывать" – ровно то же самое, что "на зеркало обижаться, коли геометрия лицевых мышц не столь идеальна, как в детстве хотелось. То есть, говоря попросту, морда крива", заключил политолог.