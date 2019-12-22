Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Нечего на Москву фыркать: поляков жестко осадили за претензии к Путину

Нечего на Москву фыркать: поляков жестко осадили за наезд на Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Варшаве напомнили о реальных событиях во время Второй мировой

В России ответили на возмущение польского МИД. Праведный гнев Варшавы вызвали слова российского лидера Владимира Путина о роли правительства Польши во Второй мировой войне. Во внешнеполитическом ведомстве президента РФ обвинили в искажении истории. Однако политолог Евгений Сатановский немного освежил историческую память оппонентов и посоветовал им не "фыркать" на Москву.

Эксперт напомнил, что ранее Польша была частью "Российской, Германской и Австро-Венгерской империй", то есть, по сути, ничем. При этом Сатановский предложил полякам вернуть Германии "что им Сталин после войны от щедрот своих прирезал" и вспомнить о немцах, которые жили на территории их страны и лишились после войны всего, что имели, а после были изгнаны.

Сатановский с сарказмом добавил, что есть целый список стран, которые "виновны" перед Польшей – мол, не защитили. Им тоже можно предъявить претензии.

"Претензии к Москве предъявлять – вещь совершенно неконструктивная без аналогичных к Киеву, Минску, Вильнюсу, Вене, Праге и Берлину, – перечисляет эксперт. – Можно, впрочем, и к Лондону с Парижем, которые не защитили",

пишет он в своем телеграм-канале.

При этом "фыркать" на Москву и Сталина или "Путину вычитывать" – ровно то же самое, что "на зеркало обижаться, коли геометрия лицевых мышц не столь идеальна, как в детстве хотелось. То есть, говоря попросту, морда крива", заключил политолог.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей