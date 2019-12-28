Посла России в Варшаве вызвали на ковер после заявления российского президента

В Польше разгорелся скандал после слов президента РФ Владимира Путина о поддержке этой страной антисемитской политики Германии в 1930-е годы. Главу российской дипломатической миссии в Варшаве Сергея Андреева вызвали в местный МИД.

По словам российского дипломата, беседа получилась жесткой, но проходила в корректной форме, отмечает НСН. Стороны изложили друг другу позиции.

Андреев указал, что Россия "не позволит кому-либо читать нам нотации" и это распространяется в том числе на тему исторической политики, передает RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал антисемитской свиньей и сволочью Юзефа Липского, представителя Польши в Германии, который в 1930-м году дал обещание установить памятник Гитлеру и выслать евреев в Африку.