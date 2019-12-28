Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Антисемитская свинья": в Польше разгорелся скандал из-за слов Путина

"Антисемитская свинья": в Польше разгорелся скандал из-за слов Путина
Фото: www.globallookpress.com
Посла России в Варшаве вызвали на ковер после заявления российского президента

В Польше разгорелся скандал после слов президента РФ Владимира Путина о поддержке этой страной антисемитской политики Германии в 1930-е годы. Главу российской дипломатической миссии в Варшаве Сергея Андреева вызвали в местный МИД. 

По словам российского дипломата, беседа получилась жесткой, но проходила в корректной форме, отмечает НСН. Стороны изложили друг другу позиции. 

Андреев указал, что Россия "не позволит кому-либо читать нам нотации" и это распространяется в том числе на тему исторической политики, передает RT

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал антисемитской свиньей и сволочью Юзефа Липского, представителя Польши в Германии, который в 1930-м году дал обещание установить памятник Гитлеру и выслать евреев в Африку. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Чики...Россия "не позволит кому-либо читать нам нотации". А вот она может всякому налево и направо...только сколько рыганины каждый день в адрес Украины поливают...Да остепенитесь вы уже...наломали дров с Януковичем, с каким -то Стрельнком (Гиркиным) в Крыму, Донбассе...по моему уже пора и остановится.
Гость
Ответить
Уели пшеков! Если это неправда, выложите в открытый доступ документы. А если правда-извинитесь за Ваших предков! Незря Черчиль назвал Польшу ГИЕНОЙ всея Европы!
Рождённый в СССР
Ответить
Проституткам полякам правда глаз колет! Ну да ничего, им не привыкать <цензура> по ветру становиться!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей