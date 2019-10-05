Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поляки отказались верить в "российскую угрозу"

Поляки отказались верить в
Фото: www.globallookpress.com
В Варшаве перестали доверять словам из Пентагона

Польский журналист Петр Панащук считает, что Вашингтон специально придумывает о "российской угрозе", чтобы Варшава разрешила укрепить восточный фланг НАТО.

По его словам, идея об "агрессивной" России вынуждает союзников закупать дорогое оружие у США.

"Антироссийский гул в польском медийном пространстве выкручен до максимального уровня и любой обязан осуждать вражескую Россию — потому что так надо <…> Создаваемая таким образом дрессировка ума не оставляет места здравому смыслу",

написал Панащук в статье на портале Salon24.

Журналист подчеркнул, что Вашингтон планирует построить в Польше военную базу, на которой будут располагаться ракеты "Томагавк" и истребители F-35. Такая близость к России позволит американцам буквально за 10 минут уничтожить Москву и Санкт-Петербург в случае конфликта.

Панащук отметил, что Кремль не имеет никаких территориальных претензий в отношении польских земель, поэтому утверждения Пентагона об угрозе являются лишь мифом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей