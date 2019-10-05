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Польский журналист Петр Панащук считает, что Вашингтон специально придумывает о "российской угрозе", чтобы Варшава разрешила укрепить восточный фланг НАТО.
По его словам, идея об "агрессивной" России вынуждает союзников закупать дорогое оружие у США.
"Антироссийский гул в польском медийном пространстве выкручен до максимального уровня и любой обязан осуждать вражескую Россию — потому что так надо <…> Создаваемая таким образом дрессировка ума не оставляет места здравому смыслу",
– написал Панащук в статье на портале Salon24.
Журналист подчеркнул, что Вашингтон планирует построить в Польше военную базу, на которой будут располагаться ракеты "Томагавк" и истребители F-35. Такая близость к России позволит американцам буквально за 10 минут уничтожить Москву и Санкт-Петербург в случае конфликта.
Панащук отметил, что Кремль не имеет никаких территориальных претензий в отношении польских земель, поэтому утверждения Пентагона об угрозе являются лишь мифом.
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