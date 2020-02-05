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Псков ответил на требования эстонцев вернуть российские города

Псков ответил на требования эстонцев вернуть российские города
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Абсурдность ситуации сравнили с требованием вернуть Венецию

Жители Пскова с иронией отнеслись к предложению эстонцев вернуть Печорский край правый берег Нарвы в Ленинградской области Таллину согласно Тартускому договору 1920 года. Губернатор Псковской области в эфире телеканала "Россия 24" предложил эстонским политикам провести "отрезвляющую" образовательную экскурсию в Пскове.

"Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат так же дико и глупо, как если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию", – цитирует губернатора РИА "Новости".

Поводом для разговора стало недавнее заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что Тартуский договор до сих пор действует.

Эстония вошла в состав СССР в 1940 г., как считается, после подписания договора между СССР и Германией о ненападении. Однако существует точка зрения, что Москва хотела создать буферную зону в предстоящей войне с Германией. По схожей причине Сталин отвоевал у финнов карельский перешеек. В любом случае, немцы быстро заняли эти территории, а в после войны Эстония опять вошла в состав СССР.

Кальюлайд отнюдь не первый, кто считает Тартуский договор действительным. Этой позиции придерживается и официальный Таллин.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Кальюлайд отнюдь не первый,.."
Президент Эстонии - женщина
Гость
Ответить
Гость
вернуть россии -РЕВЕЛЬ -ОН ЖЕ ТАЛЛИН И ТАРТУ ОН ЖЕ ЮРЬЕВ
Кто ревель ? Ты ? Я молчаль.
Гость
Ответить
Гость
Россия стимулировала пересмотр границ в Европе!
Теперь получит ответку по всему периметру!
Китаю - Сибирь, Японии - Дальний Восток, Германии - Калининград, Белоруссии - Смоленск, Украине - Кубань, Финляндии - Карелию, черкесам - Ставрополье...
Весело будет!!!!!!!!!!
Уроки-то выучил? Да! Спать!
Гость
Ответить
Гость
Пока только Россия вернула свой Крым, остальные только мечтают, а если кто сунется к нам, получит таких люлей, что внукам и првнукам закажут зариться на российское добро.
А не будет ни внуков, ни правнуков
Гость
Ответить
Гость
Россия стимулировала пересмотр границ в Европе!
Теперь получит ответку по всему периметру!
Китаю - Сибирь, Японии - Дальний Восток, Германии - Калининград, Белоруссии - Смоленск, Украине - Кубань, Финляндии - Карелию, черкесам - Ставрополье...
Весело будет!!!!!!!!!!
Пока только Россия вернула свой Крым, остальные только мечтают, а если кто сунется к нам, получит таких люлей, что внукам и првнукам закажут зариться на российское добро.
Гость
Ответить
Гость
Россия стимулировала пересмотр границ в Европе!
Теперь получит ответку по всему периметру!
Китаю - Сибирь, Японии - Дальний Восток, Германии - Калининград, Белоруссии - Смоленск, Украине - Кубань, Финляндии - Карелию, черкесам - Ставрополье...
Весело будет!!!!!!!!!!
А
Гость
Ответить
Гость
26 минут назад
Ответить
Гость
эсстонцы, я расстегиваю ширинку на брюках!Ну, кто первый ?!
Первой будет бензопила...
О, первый пидарокчирикнул. Ну <цензура> сюда, сейчас будешь сольное сольери на моей кожаной флейте играть.
Гость
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Мы можем только шпроты вам вернуть, забирайте. Ну и до кучи еще можете и боржоми прихватить, ну так, что бы было!
Гость
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Пскову нужно молчать и слушать, что ему говорят, учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.
Гость
Ответить
вернуть россии -РЕВЕЛЬ -ОН ЖЕ ТАЛЛИН И ТАРТУ ОН ЖЕ ЮРЬЕВ
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