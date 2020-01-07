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Эстония положила глаз на территорию России

Эстония положила глаз на территорию России
Фото: www.globallookpress.com
В Таллине не готовы подписывать пограничный договор с Россией

Правящая коалиция Эстонии не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией, подписанного в 2014 году. Об этом заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас. 

По его словам, Таллин не намерен его ратифицировать пограничный договор даже в том случае, если Россия сделает это первой. Пыллуаас добавил, что в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и разрушена правопреемственность эстонской республики.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года, согласно которому устанавливалась линия государственной границы. Согласно договору, под управление Эстонии переходила часть российских земель – это нынешние Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области. В 1944 году эти территории вернулись под управление РСФСР. Власти Эстонии рассматривают Тартуский договор основополощающим в своей государственности, в то время как Россия считает его не имеющим юридической силы историческим документом. 

Из-за противоречий по Тартускому договору Эстония и Россия по сей день не ратифицировали новый договор о границе. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У хутора под названием Эстония появились хотелки. Уже некому жить на сегодняшней территории, все работоспособные выехали в Скандинавию и Прибалтику, остались старики и хохлы-гастарбайтеры.
Гость
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Россия доигралась в демократию. Пора признать постановление от 1918г неправомерным и потребовать возвращение купленной территории либо вернуть деньги. Никто не заметил, что все начинается с Прибалтики, собака тявкает, а слон не обращает внимания, но потом начинает тявкать вся стая и уже не просто тявкает, а нападает и кусает. Тявканье надо пресекать на корню.
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