В Таллине не готовы подписывать пограничный договор с Россией

Правящая коалиция Эстонии не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией, подписанного в 2014 году. Об этом заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас.

По его словам, Таллин не намерен его ратифицировать пограничный договор даже в том случае, если Россия сделает это первой. Пыллуаас добавил, что в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и разрушена правопреемственность эстонской республики.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года, согласно которому устанавливалась линия государственной границы. Согласно договору, под управление Эстонии переходила часть российских земель – это нынешние Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области. В 1944 году эти территории вернулись под управление РСФСР. Власти Эстонии рассматривают Тартуский договор основополощающим в своей государственности, в то время как Россия считает его не имеющим юридической силы историческим документом.

Из-за противоречий по Тартускому договору Эстония и Россия по сей день не ратифицировали новый договор о границе.