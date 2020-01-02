Таллин напомнил Москве о старом договоре по вопросу границ

Эстония жаждет заполучить российские территории. Поэтому даже в Новый год страна напомнила России о своих территориальных претензиях. Так, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор в вопросах границ государств все еще действует.

Соглашение, на которое он сослался в сообщении к народу, Эстония заключила с Советской Россией в 1920 году. По нему, Таллину отходила часть Ленинградской и Псковской областей, напоминает телеканал "360". Пыллуаас отметил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания договора, который "установил российско-эстонскую границу". Он добавил, что после восстановления независимости Эстонии, страна стала правопреемницей государства, образованного в 1918-м, в том числе в вопросах границы.

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", – отметил Пыллуаас.

Спикер эстонского парламента не в первый раз поднимает эту тему. В ноябре 2019-го он заявил, что Россия должна "вернуть аннексированные территории". В Москве не раз говорили о том, что Тартуский мирный договор не актуален. Ведь все территории вернули России еще в 1944 году, а сейчас договор – просто исторический документ.