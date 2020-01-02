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Эстония теряет терпение в борьбе за территории России

Эстония теряет терпение в борьбе за территории России
Фото: www.globallookpress.com
Таллин напомнил Москве о старом договоре по вопросу границ

Эстония жаждет заполучить российские территории. Поэтому даже в Новый год страна напомнила России о своих территориальных претензиях. Так, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в своем новогоднем обращении, что Тартуский мирный договор в вопросах границ государств все еще действует.

Соглашение, на которое он сослался в сообщении к народу, Эстония заключила с Советской Россией в 1920 году. По нему, Таллину отходила часть Ленинградской и Псковской областей, напоминает телеканал "360". Пыллуаас отметил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания договора, который "установил российско-эстонскую границу". Он добавил, что после восстановления независимости Эстонии, страна стала правопреемницей государства, образованного в 1918-м, в том числе в вопросах границы.

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", – отметил Пыллуаас.

Спикер эстонского парламента не в первый раз поднимает эту тему. В ноябре 2019-го он заявил, что Россия должна "вернуть аннексированные территории". В Москве не раз говорили о том, что Тартуский мирный договор не актуален. Ведь все территории вернули России еще в 1944 году, а сейчас договор – просто исторический документ. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мал эстонский клоп но вонюч.
Гость
Ответить
Ну ещё-бы, чтобы он бал актуален !? Вот ещё что-то захватить ...это актуально - а вот вернуть это не-актуально. Эта сказка нам известна.
Гость
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Чухня, чухонцы
Гость
Ответить
Эти территории могут быть переданы Эстонии в аренду, только после входа в состав России.
Гость
Ответить
Кемьська волость, йа, йа ! Не дадим ни чего
Гость
Ответить
Миду надо прекратить миндальничать с этими подстилками пиндосов и объяснить в прямой форме что они могут толлько стать на корточки и <цензура> у России и получить удовольствие от этого,но не территории.
М
Ответить
кремлю нужно просто не замечать подобные *гавгав* как бы ни кто ничего и не спрашивал,действует отрезвляюще и как хорошая подщечина
Гость
Ответить
Вот зачем они это заявляют? Неужели надеятся на что-то? На что? Если такие смелые отрывать свой поганный рот на Россию, так придите и возьмите "свою" землю, надоели твари
Гость
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Эстония должна ответить за предательство и уничтожение армии Юденича, должна вернуть деньги, заплаченные Петром 1 Швеции за Прибалтику. Безусловно, Россия является правопреемником Российской Империи, <цензура> выплачивала деньги по царским долгам и вопросы по имуществу и границам решает в соответствии с царскими договорами.
Гость
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Этот Тартуский договор подписывал Адольф Иоффе. Вообще непонятно кто. Он выступал от ленинской власти, захваченной вооруженным путем. Ленин был немецким агентом. При этом эстонцы помогли красным уничтожить армию Юденича и уже за это несут ответственность. Эстония историческая русская земля, многие эстонские города носили русские названия, например Таллин - первое название Колывань. Петр 1 купил прибалтийские земли у шведов за 2 млн. ефимок. Они отдавать собираются по нынешнему курсу. Это где-то 100 млрд. долларов.
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