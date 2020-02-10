До Финляндии долетели лишь два истребителя из четырех

Плохие погодные условия над Атлантикой помешали американским F-35А долететь до Финляндии, чтобы принять участие в тендере HXChallenge.

Как пишет телеграм-канал AviaNews, только два из четырех истребителей приземлились на авиабазе Пирккала. И это не считая двухдневной задержки.

В Пентагоне заявили, что перелет пришлось отложить из-за невозможности поддержки со стороны воздушных заправщиков, которые не рискнули поднимать в небо в такую погоду.

Самостоятельно F-35А перелететь бы не смогли из-за ограниченной дальности полета. Кроме того, ЧП японского F-35А показало, что авионика истребителя может сыграть злую шутку с пилотом над водной гладью.

США очень рассчитывают продать финнам F-35A на замену F/A-18, поэтому ради такого дела даже "пригнали" в Суоми два транспортника C-17 Globemaster III с оборудованием для "тридцать пятых".

Ранее на базе Пирккала приземлились шведские Grippen Saab JAS 39 Gripen, о которых достаточно неплохо отзываются финские летчики. Также на победу в тендере претендуют французы с Dassault Rafale.

Теперь финны будут смотреть, как F-35A ведут себя в условиях скандинавского климата. Окончательное решение будет принято в конце 2021 года. В НАТО заинтересованы, чтобы Хельсинки купил F-35A. В этом случае самолеты получится лучше интегрировать в ВВС стран альянса. К тому же у малозаметных F-35A больше шансом прорвать российскую ПВО, если, конечно, до такого дойдет.