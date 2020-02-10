Скандинавия оказалась не по зубам F-35
Плохие погодные условия над Атлантикой помешали американским F-35А долететь до Финляндии, чтобы принять участие в тендере HXChallenge.
Как пишет телеграм-канал AviaNews, только два из четырех истребителей приземлились на авиабазе Пирккала. И это не считая двухдневной задержки.
В Пентагоне заявили, что перелет пришлось отложить из-за невозможности поддержки со стороны воздушных заправщиков, которые не рискнули поднимать в небо в такую погоду.
Самостоятельно F-35А перелететь бы не смогли из-за ограниченной дальности полета. Кроме того, ЧП японского F-35А показало, что авионика истребителя может сыграть злую шутку с пилотом над водной гладью.
США очень рассчитывают продать финнам F-35A на замену F/A-18, поэтому ради такого дела даже "пригнали" в Суоми два транспортника C-17 Globemaster III с оборудованием для "тридцать пятых".
Ранее на базе Пирккала приземлились шведские Grippen Saab JAS 39 Gripen, о которых достаточно неплохо отзываются финские летчики. Также на победу в тендере претендуют французы с Dassault Rafale.
Теперь финны будут смотреть, как F-35A ведут себя в условиях скандинавского климата. Окончательное решение будет принято в конце 2021 года. В НАТО заинтересованы, чтобы Хельсинки купил F-35A. В этом случае самолеты получится лучше интегрировать в ВВС стран альянса. К тому же у малозаметных F-35A больше шансом прорвать российскую ПВО, если, конечно, до такого дойдет.
Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка
Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик