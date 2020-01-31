Желание быстрее экспортировать самолет победило здравый смысл

В истребитель Су-57, который никак не поступит на вооружение, кинул камень, наверное, уже даже ленивый. Однако нельзя забывать, что с первого полета того же F-22 до ввода его в эксплуатацию прошло 15 лет.

F-35 не стал таким "долгостроем" и начал поступать в ВВС спустя 9 лет после того, как впервые поднялся в воздух. Однако в интересах экспорта истребителя по всему миру, американцы сильно торопились принять на вооружение "тридцать пятого". В результате, в самолете до сих пор множество недочетов, и их приходится устранять прямо по ходу дела.

Накануне Bloomberg опубликовал выдержки из отчета директора по оперативным испытаниям и оценке F-35 Роберта Белера. Выяснилось, что у истребителя 873 недостатка в программном обеспечении, причем 13 из них необходимо исправить немедленно. Кроме того, у F-35A проблемы с 25-миллиметровой пушкой: она неточная из-за смещенного крепления. Это выяснили на испытаниях, когда пилоты вели огонь по наземным мишеням.

Также, по данным Defense News, при больших углах атаки F-35 становится хуже управляемым, что говорит о недостатках конструкции. Палубными F-35B и F-35C сложно управлять при угле атаки 20 градусов. В корпусах самолетов появились трещины.

Среди других так и не исправленных недочетов, можно отметить киберуязвимость. Система может пострадать от хакерской атаки, а учитывая, что F-35 – это летающий компьютер, последствия могут быть серьезные.

Пентагон требует от производителя, чтобы в версии Block 4 все недочеты были устранены. В США очень рассчитывают на F-35, который, по задумке разработчиков, должен прорывать ПВО России и Китая. На данный момент произведено около 500 истребителей, в ближайшие годы самолет получит Польша.