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Синдром Су-57: американский F-35 трещит по швам

Синдром Су-57: американский F-35 трещит по швам
Фото: pixabay.com
Желание быстрее экспортировать самолет победило здравый смысл

В истребитель Су-57, который никак не поступит на вооружение, кинул камень, наверное, уже даже ленивый. Однако нельзя забывать, что с первого полета того же F-22 до ввода его в эксплуатацию прошло 15 лет. 

F-35 не стал таким "долгостроем" и начал поступать в ВВС спустя 9 лет после того, как впервые поднялся в воздух. Однако в интересах экспорта истребителя по всему миру, американцы сильно торопились принять на вооружение "тридцать пятого". В результате, в самолете до сих пор множество недочетов, и их приходится устранять прямо по ходу дела.

Накануне Bloomberg опубликовал выдержки из отчета директора по оперативным испытаниям и оценке F-35 Роберта Белера. Выяснилось, что у истребителя 873 недостатка в программном обеспечении, причем 13 из них необходимо исправить немедленно. Кроме того, у F-35A проблемы с 25-миллиметровой пушкой: она неточная из-за смещенного крепления. Это выяснили на испытаниях, когда пилоты вели огонь по наземным мишеням.

Также, по данным Defense News, при больших углах атаки F-35 становится хуже управляемым, что говорит о недостатках конструкции. Палубными F-35B и F-35C сложно управлять при угле атаки 20 градусов. В корпусах самолетов появились трещины.

Среди других так и не исправленных недочетов, можно отметить киберуязвимость. Система может пострадать от хакерской атаки, а учитывая, что F-35 – это летающий компьютер, последствия могут быть серьезные.

Пентагон требует от производителя, чтобы в версии Block 4 все недочеты были устранены. В США очень рассчитывают на F-35, который, по задумке разработчиков, должен прорывать ПВО России и Китая. На данный момент произведено около 500 истребителей, в ближайшие годы самолет получит Польша.

Фоторепортаж
Российские летчики получат единицы Су-57
МиГ-35. Фото: wikipedia.org Су-34. Фото: wikipedia.org Су-35. Фото: wikipedia.org
Ту-160М. Фото: wikipedia.org Ту-95. Фото: wikipedia.org Ил-276 (макет). Фото: wikipedia.org Су-33. Фото: wikipedia.org +1
Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Расказывайте сразу про <цензура>-22 Оспрей который испытывася 23 года.
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