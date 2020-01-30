Китайские J-20 обставили Су-57
В то время как в российских СМИ вспоминают первый полет Су-57 десять лет назад, Китай опубликовал новое видео с J-20.
На нем истребитель, одновременно похожий на МиГ-1.44 и F-35, неспешно выруливает из ангара, после чего пара "двадцаток" уходит на взлет. Затем семь J-20 летят строем и делают несколько фигур высшего пилотажа вроде петли Нестерова. Заканчивается ролик красивыми ночными кадрами и замедленной съемкой идущих китайских пилотов, судя по всему, J-20.
В мае прошлого года интернет облетело видео, на котором самолет президента России Владимира Путина сопровождают шесть Су-57. После этого западные СМИ ехидничали, что в воздухе была половина летающих прототипов российского истребителя.
Их, конечно, больше – десять, не считая трех для наземных испытаний и первого серийного, который разбился. Но факт остается фактом: Китай сделал больше J-20, что он и демонстрирует. У Пекина 9 прототипов и 20 предсерийных образцов. Самолеты уже эксплуатируются в ВВС КНР.
По мнению зарубежных экспертов, по стелс-технологиям J-20 превосходит более мощный Су-57, однако проблема с двигателями, которые Китай пока вынужден покупать у России, сильно тормозит программу. Авионику истребителя также критиковали в США, утверждая, что она не лучшим образом скопирована с систем F-35.
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