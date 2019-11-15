Китай нашел слабые места у Су-57

В Пекине посчитали, что учиться у России нечему

Китайские СМИ продолжают активно обсуждать истребитель Су-57, который в Пекине с удовольствием разобрали бы до винтика.

В отличие от Sina, которое буквально пело дифирамбы самолету, издание Chinamil.com поставило под сомнение соответствие истребителя пятому поколению. Журналисты считают, что стелс-технологии Су-57 – "ниже стандартов", поэтому он якобы серьезно проигрывает американским и китайским машинам.

Поэтому, как пишет Chinamil.com, Китаю не нужно покупать Су-57. Более того, ему не нужно учиться у русских, так как сами китайцы "сделают лучше".

О проблемах с малозаметностью российского истребителя говорилось и ранее. На планере Су-57 действительно присутствуют детали, не лучшим образом влияющие на ЭПР. Но все ли так плохо, как утверждают в Китае?

Даже The National Interest заступился за Су-57, напомнив, что китайцы показали лишь три J-20 с российскими двигателями АЛ-31, потому что свои WS-15 слишком ненадежные. А Су-57 летает на своих АЛ-41Ф1 и готовится заменить их на "Изделие 30". Мощь самолета можно было оценить на авиашоу "МАКС-2019".

Хорошо отзывались о Су-57 и в государственном институте проектирования самолетов в Шеньяне, где создавались J-11, J-15, J-16 и малозаметный FC-31.

Как отметил конструктор Ван Юнцинь, российский истребитель обладает инновационным аэродинамическим дизайном, а при его проектировании акцент делался на маневренность и способность длительного полета на сверхзвуке. А малозаметность – это уже второй приоритет.

В Су-57 огромное внимание уделено вооружению, в частности, ракетам с большой дальностью. Истребитель на большой скорости сможет наносить очень эффективные удары, а его потрясающая маневренность поможет уйти от ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух".