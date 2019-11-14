Китайцы раскрыли секреты Су-57

Машина даст фору американским

Российский истребитель пятого поколения Су-57 даже с двигателями первого этапа может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость – 1450 км/час. С таким смелым заявлением выступило китайское издание Sina, которое и ранее очень лестно отзывалось о "пятьдесят седьмом".

По мнению журналистов, самолет сочетает в себе потрясающую маневренность и скрытность, поэтому выгодно отличается от других истребителей.

Центр тяжести у су-57 смещен вперед, как раз для лучшей маневренности, на передней кромке крыла установлена подвижная планка. Фюзеляж овальной формы и построен, в основном, из титанового сплава

"Соединенные Штаты должны завидовать", – даже пишет Sina.

Стоит отметить, что маневренность и взрывная мощь – действительно главные преимущества Су-57. По стелс-технологиям он уступает F-35 и F-22.

Не сообщалось официально и о том, что Су-57 с АЛ-41Ф без форсажа летает на сверхзвуке. Информация об истребителе во многом засекречена, однако принято считать, что этого показателя самолет достигнет с "Изделием 30". Стоит отметить, что F-22 обладает крейсерской сверхзвуковой скоростью, но топлива на это уходит все равно очень много.

Китай относительно недавно приобрел российские Су-35С, которые на данный момент являются лучшими в составе ВКС. Интерес к Су-57 со стороны Пекина огромен, поэтому таким образом китайские СМИ могут подготавливать почву для этой сделки. Вместе с тем, у этой идеи много противников в России, так как Китай известен своим копированием технологий.