Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Китайцы раскрыли секреты Су-57

Китайцы раскрыли секреты Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Машина даст фору американским

Российский истребитель пятого поколения Су-57 даже с двигателями первого этапа может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость – 1450 км/час. С таким смелым заявлением выступило китайское издание Sina, которое и ранее очень лестно отзывалось о "пятьдесят седьмом".

По мнению журналистов, самолет сочетает в себе потрясающую маневренность и скрытность, поэтому выгодно отличается от других истребителей.

Центр тяжести у су-57 смещен вперед, как раз для лучшей маневренности, на передней кромке крыла установлена подвижная планка. Фюзеляж овальной формы и построен, в основном, из титанового сплава

"Соединенные Штаты должны завидовать", – даже пишет Sina.

Стоит отметить, что маневренность и взрывная мощь – действительно главные преимущества Су-57. По стелс-технологиям он уступает F-35 и F-22.

Не сообщалось официально и о том, что Су-57 с АЛ-41Ф без форсажа летает на сверхзвуке. Информация об истребителе во многом засекречена, однако принято считать, что этого показателя самолет достигнет с "Изделием 30". Стоит отметить, что F-22 обладает крейсерской сверхзвуковой скоростью, но топлива на это уходит все равно очень много.

Китай относительно недавно приобрел российские Су-35С, которые на данный момент являются лучшими в составе ВКС. Интерес к Су-57 со стороны Пекина огромен, поэтому таким образом китайские СМИ могут подготавливать почву для этой сделки. Вместе с тем, у этой идеи много противников в России, так как Китай известен своим копированием технологий.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей