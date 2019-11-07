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Россия продаст Су-57 Китаю

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Но экспортный вариант будет отличаться от истребителей ВКС

Вопрос продаст ли Россия Су-57 Китаю, который в свое время без спросу скопировал советского "Фланкера", волнует сейчас не только специалистов, но и обычных любителей авиации.

Пекин сейчас едва ли не самый главный союзник Москвы, однако любители истории хорошо помнят пограничный конфликт на острове Даманский, из-за которого между Китаем и СССР едва не началась война.

На авиасалоне "МАКС-2019" Россия представила экспортный вариант Су-57Э, однако, чем он отличается он обычного, широкой публике неизвестно.

Ранее, весной, представитель "Ростеха" Виктор Кладов на выставке LIMA-2019 намекнул, что ответы могут быть получены на авиасалоне в Дубае, стартующем 17 ноября. При этом Кладов напомнил, что Китай получил 24 истребителя Су-35, и в ближайшие два года будет принимать решение о покупке либо еще партии Су-35, либо Су-57.

По мнению The National Interest, подход "Росборонэкспорта", который продвигает самолет, еще находящийся на испытаниях, вполне оправдан. Ранний крупный контракт с таким гигантом как Китай, мгновенно привлечет других покупателей. С истребителем Су-57 нет никакой спешки – он планомерно должен вытеснить самолеты четвертого поколения, но произойдет это нескоро. Су-57 дорогой, поэтому ориентация на экспорт здесь очевидна, как и в случае с американским F-35.

Фото: Утро.ру

На экспорт, разумеется, будут поставляться "пятьдесят седьмые" с двигателями первого этапа, то есть те, которые летают сейчас. Когда покупатели начнут получать Су-57Э, в ВКС РФ уже опробуют "Изделие 30", поэтому лучшие Су-57 все равно будут только у России.

NI допускает, что Москва продаст Су-57Э Пекину. Они ему нужны, так как J-20 – это что-то вроде китайского F-35. Этот истребитель совершенно не годится для завоевания господства в воздухе. Теоретически Су-57Э и J-20 могут сосуществовать в рядах авиации НОАК, однако не факт, что Пекину это нужно.

Как заявил в интервью изданию Global Times авиаконструктор Ван Юнцинь, китайцев, скорее, интересуют технологии Су-57, которые могут быть применены для улучшения J-20. И в этом смысле продажа истребителя – вопрос достаточно спорный.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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