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"Что-то ужасное": как в НАТО называют Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Стало известно кодовое название, которое альянс присвоил новейшему российскому истребителю

Официальное наименование Су-57 – Felon, что переводится как "преступник", уголовник".

При этом журнал Scramble отмечает, что технически это слово обозначает любого, кого осудили за преступление.

"…вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Ранее американцы назвали пять стран, которые считаются потенциальными покупателями российского истребителя Су-57.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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