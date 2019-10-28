В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Список заинтересованных представили эксперты из Штатов. Среди потенциальных покупателей – Мьянма, которая уже договорилась с Рособоронэкспортом о приобретении Су-30СМ. Автор статьи в издании The National Interest не исключает, что страна вполне может сделать выбор в пользу Су-57.

Далее по списку – Алжир, который давно сотрудничает с Россией. Ранее военные заинтересовались Су-35. Если экспортный новейший истребитель будет не намного дороже, возможно, будет заключен контракт.

О том, что Турция захочет приобрести Су-57 в пику США, которые шантажируют их относительно программы F-35 за покупку российских С-400, говорится давно и много. Пока Москва и Анкара заключили соглашение насчет Су-35. Однако в ближайшем будущем привлечь внимание турков может и экспортная версия новейшего истребителя.

Китаю Су-57 может понадобиться для тренировок военных и проведения исследований, отмечается в статье, а Индия, как и Турция, не раз проявляла интерес к новым самолетам.

Отметим, что ранее Китай показал FC-31 – истребитель, который, вероятно, составит серьезную конкуренцию российскому Су-57.