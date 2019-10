Китай явил грозного соперника Су-57

Октябрь оказался щедр на истребители пятого поколения

Китай представил демонстрационную модель своего нового истребителя FC-31, который в скором будущем должен составить конкуренцию американским F-35 и российским Су-57.

Судя по опубликованным фото, это J-31 "Кречет", самый засекреченный истребитель Пекина, существующий в единственном экземпляре. Вероятно, он и станет FC-31 после модернизации и установки самой современной авионики и датчиков. Также, скорее всего, будет улучшен планер.

The first FC-31 demonstrator - also called V1 '31001' - appeared in a CCTV docu ... however I must admit I wish they would finally unveil the painted second one.



(Images via CCTV 4 and @沉默的山羊 from Weibo )

Остается загадкой, какие двигатели получит самолет. На сегодняшний день турбины – это ахиллесова пята китайского авиапрома. Пока единственный истребитель пятого поколения Поднебесной J-20 летает с российскими АЛ-31Ф, но с 2020 года на него планируется установить Xian WS-15. При этом самолет еще предстоит испытать с новым двигателем.

FC-31 немного похож на мистический YF-23, которого "убил" F-22, но больше все же напоминает F-35. Сам самолет относительно небольшой, если, конечно, модель представлена в масштабе 1:1.

Самое интересное, что, кроме Китая, модели истребителей пятого поколения представили еще две страны – Южная Корея и Пакистан. Корейцы показали на на международной выставке гражданской авиации ADEX 2019 в Сеуле полноразмерный макет KF-X. Самолет разрабатывают для ВВС Южной Кореи и Индонезии.

#SouthKorea unveils full scale mock up of their fifth gen fighter jet KF-X at #ADEX2019

Возможно, это совпадение, но название похоже на F-X – американский истребитель шестого поколения, который также находится в разработке и призван в перспективе заменить F-35.

Даже Пакистан представил концепт истребителя пятого поколения, то есть обошел заклятого соперника Индию. Пока машина существует, правда, только на бумаге. Носовая часть напоминает Су-30СМ, остальное – F-22.

Silently, #Pakistan's "#ProjectAzm" whose centrepiece involves development of its own fifth generation fighter has accelerated, with first of the four "conceptual design phase" cycles being concluded.

(With Chinese Collaboration )

(With Chinese Collaboration )https://t.co/cr10tJkEC4 pic.twitter.com/fwMp2aX06M — Defence & Strategic Studies 🦜©™ (@sandeepbaliga) October 15, 2019

Ранее свой проект представили Турция и европейцы. Похоже, что "Поколение 5" перестает быть элитным клубом, и через несколько лет эти самолеты появятся у многих стран.