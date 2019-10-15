Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Китай явил грозного соперника Су-57

Китай явил грозного соперника Су-57
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Октябрь оказался щедр на истребители пятого поколения

Китай представил демонстрационную модель своего нового истребителя FC-31, который в скором будущем должен составить конкуренцию американским F-35 и российским Су-57.

Судя по опубликованным фото, это J-31 "Кречет", самый засекреченный истребитель Пекина, существующий в единственном экземпляре. Вероятно, он и станет FC-31 после модернизации и установки самой современной авионики и датчиков. Также, скорее всего, будет улучшен планер.


Остается загадкой, какие двигатели получит самолет. На сегодняшний день турбины – это ахиллесова пята китайского авиапрома. Пока единственный истребитель пятого поколения Поднебесной J-20 летает с российскими АЛ-31Ф, но с 2020 года на него планируется установить Xian WS-15. При этом самолет еще предстоит испытать с новым двигателем.

FC-31 немного похож на мистический YF-23, которого "убил" F-22, но больше все же напоминает F-35. Сам самолет относительно небольшой, если, конечно, модель представлена в масштабе 1:1.

Самое интересное, что, кроме Китая, модели истребителей пятого поколения представили еще две страны – Южная Корея и Пакистан. Корейцы показали на на международной выставке гражданской авиации ADEX 2019 в Сеуле полноразмерный макет KF-X. Самолет разрабатывают для ВВС Южной Кореи и Индонезии.


Возможно, это совпадение, но название похоже на F-X – американский истребитель шестого поколения, который также находится в разработке и призван в перспективе заменить F-35.


Даже Пакистан представил концепт истребителя пятого поколения, то есть обошел заклятого соперника Индию. Пока машина существует, правда, только на бумаге. Носовая часть напоминает Су-30СМ, остальное – F-22.


Ранее свой проект представили Турция и европейцы. Похоже, что "Поколение 5" перестает быть элитным клубом, и через несколько лет эти самолеты появятся у многих стран.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей