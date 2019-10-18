МиГ-35 уступил F-35

Истребитель удивил вооружением, но по датчикам отстал от американца

Новый истребитель поколения 4++ МиГ-35, который Россия активно продвигает на экспорт, очень неплох, но не может соперничать на равных с американскими F-22 и F-35. Все дело в планере, датчиках и радаре, которые у западных машин просто более современные. Поэтому "тридцать пятый" следует рассматривать как глубоко модернизированный МиГ-29, но ни в коем случае не как совершенно новую машину.

К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав характеристики истребителей.

Главное преимущество МиГ-35 по сравнению с предыдущими моделями – все-таки его вооружение, которого стало больше. Истребитель может нанести опустошающий удар высокоточными бомбами КАБ-500 или ракетами "воздух-земля". Девять узлов подвески вооружений против семи у МиГ-29 и до 7 тонн подвесного вооружения против 4,5 тонн у МиГ-29М. Это самый вооруженный "Фулкрум" из когда-либо сделанных.

Кроме того, на МиГ-35 поставили РЛС "Жук-АЕ", оцифровали кабину, обновили систему управления и улучшили планер. Но, с точки зрения NI, чтобы конкурировать с F-35 и его сложной системой датчиков, видеокамер и компактным радаром с АФАР, этого недостаточно.



Кроме того, F-35 и F-22 – это малозаметные истребители, которые могут спрятать вооружение во внутренний отсек и прорвать ПВО противника. МиГ-35 быстро заметят на радаре, поэтому его преимущество в маневренности и скорости. Российский самолет больше приспособлен для ближнего боя или нанесения наземных ударов.