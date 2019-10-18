Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

МиГ-35 уступил F-35

МиГ-35 уступил F-35
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Истребитель удивил вооружением, но по датчикам отстал от американца

Новый истребитель поколения 4++ МиГ-35, который Россия активно продвигает на экспорт, очень неплох, но не может соперничать на равных с американскими F-22 и F-35. Все дело в планере, датчиках и радаре, которые у западных машин просто более современные. Поэтому "тридцать пятый" следует рассматривать как глубоко модернизированный МиГ-29, но ни в коем случае не как совершенно новую машину.

К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав характеристики истребителей.

Главное преимущество МиГ-35 по сравнению с предыдущими моделями – все-таки его вооружение, которого стало больше. Истребитель может нанести опустошающий удар высокоточными бомбами КАБ-500 или ракетами "воздух-земля". Девять узлов подвески вооружений против семи у МиГ-29 и до 7 тонн подвесного вооружения против 4,5 тонн у МиГ-29М. Это самый вооруженный "Фулкрум" из когда-либо сделанных.

Фото: flickr.com/kasio69Кроме того, на МиГ-35 поставили РЛС "Жук-АЕ", оцифровали кабину, обновили систему управления и улучшили планер. Но, с точки зрения NI, чтобы конкурировать с F-35 и его сложной системой датчиков, видеокамер и компактным радаром с АФАР, этого недостаточно.

Кроме того, F-35 и F-22 – это малозаметные истребители, которые могут спрятать вооружение во внутренний отсек и прорвать ПВО противника. МиГ-35 быстро заметят на радаре, поэтому его преимущество в маневренности и скорости. Российский самолет больше приспособлен для ближнего боя или нанесения наземных ударов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей