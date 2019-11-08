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Су-57 пошел в войска

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
В Минобороны подтвердили передачу первого серийного образца

Российские ВКС до конца года получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Затем, по действующему контракту до 2028 года в строевые части по плану поступят еще 75 машин. Об этом по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", – цитирует РИА "Новости" Криворучко.

По его словам, первый серийный Су-57 практически готов. О том, что истребитель передадут в строевую часть ВКС сообщалось и ранее. Теперь довольно маловероятно, что сроки перенесут, как это иногда бывает.

По данным СМИ, первые машины передадут истребительным авиаполкам Южного военного округа. Возможно, Су-57 первыми увидят в Крыму.  

Считается, что потребность ВКС РФ в истребителях пятого поколения оценивается в 200-250 штук. Но пока неясно, когда будет произведено такое количество, и будет ли оно заказано вообще. Так, американцы отказались от возобновления дорогостоящих F-22 и сделали ставку на F-35 другого назначения, а также F-15EX.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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