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Су-35С "уничтожил" Су-57

Су-35С уничтожил Су-57
Фото: mil.ru
Новый "Фланкер" оказался слишком хорош

Су-35С настолько хорош, что непонятно, зачем России Су-57. Новый истребитель не может похвастаться малозаметностью, а крейсерской сверхзвуковой скорости он достигнет только с двигателем второго этапа.

В то же самое время Су-35С – это проверенная машина, которая прошла закалку на войне. Истребитель успешно эксплуатировался в Сирии, где прикрывал бомбардировщики. Когда в 2016 году турецкий F-16 сбил российский Су-24, именно "тридцать пятые" начали сопровождать Су-24 и Су-34.

Кроме того, в интернете немало видеороликов, где, по утверждению их авторов, Су-35С атакует наземные цели в Сирии. Но, по мнению журнала The National Interest, истребитель мог реализовать свой потенциал как раз в противостоянии с такими противниками, как F-16 или даже F-22. Только Турция и США обладают подобными машинами, а последней и вовсе только американцы.

Тем не менее, как полагают западные эксперты, в Сирии Су-35С может реализовать свой тактический потенциал, а пилоты отточить свои навыки, как израильские летчики, которые годами упражнялись в зоне боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.orgСу-35С задумывался как промежуточное звено между классическим "Фланкером" и Су-57, однако оказался "слишком успешным" и задержался в ВКС РФ всерьез и надолго.

Как считает NI, он попросту "уничтожил" более дорогого Су-57. И в ближайшей перспективе разница между этими двумя машинами будет минимальна. Впрочем, комментарии российских летчиков и демонстрационные выступления на Су-57 говорят об обратном. Даже с двигателем первого этапа истребитель обладает мощнейшим разгоном и выглядит более "приемистым", чем даже Су-35С.

Александр ИЛЬИН
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