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Россия показала своего "Руслана"

Россия показала своего
Фото: www.tsagi.ru/
"Слон" обойдет Ан-124 - осталось его построить

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в Жуковском сделал аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета "Слон", который в перспективе должен заменить "Руслана".

Как известно, Ан-124 после 1991 года из советского превратился в украинского, но до сих пор используется в России, а также по всему миру для перевозки крупногабаритных грузов. Так, недавно, "Русланы" доставили в Турцию С-400.

Как говорится в пресс-релизе ЦАГИ, модель представляет собой гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси.

Нос у "Слона" выглядит более аэродинамическим, чем у "Руслана", в остальном самолеты похожи. Правда, у модели нет хвостового оперения.

Фото: commons.wikimedia.orgТеперь ее будут продувать в различных аэродинамических трубах ЦАГИ, и в зависимости от результатов, будут вносить изменения в конструкцию.

Ранее заявлялось о возможном производстве Ан-124 в России, однако позже от этой идеи отказались из-за отсутствия производственной базы и необходимых кадров.

Александр ИЛЬИН

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