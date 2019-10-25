Китай "украл" у России Су-33 и поплатился за это

J-15 стал одним из самых аварийных истребителей

Во времена холодной войны СССР нередко приходилось перенимать американские технологии, чтобы создать самые современные в мире самолеты. Достаточно вспомнить Ту-4, который является копией американского В-29, или Су-27, ставшего ответом на F-15 Eagle.

Но у советских инженеров не было другого выбора. В Пентагоне в любой момент были готовы к войне с русскими, поэтому даже не думали о продаже лицензий СССР, как и о поставке готовых самолетов.

С свою очередь, Пекин заимствовал технологии и у США, и у СССР, а затем и России, хотя Москва предлагала Китаю просто купить те же самолеты.

The National Interest в качестве примера приводит довольно известную историю, когда Китай без разрешения скопировал российский палубный истребитель Су-33 и назвал его J-15. Вот только заплатить все равно пришлось: машина стала одной из самой аварийной и упорно падала на "Ляонин" или бывший "Варяг".

За это истребитель даже прозвали "шлепающей рыбой". Китайцы сделали свой угол трамплина, и тяжелая машина весом 17,5 тонн в итоге стала настоящим "адским аттракционом". Даже Су-33 безопасным назвать трудно, но J-15 его намного превзошел в этом плане.





А все потому, что китайцы очень любят экономить. В 1996 году компании "Сухой" и SAC заключили контракт о совместном производстве 200 Су-27СК под обозначением J-11 на сумму $2,5 млрд. Собирать их должны были в Китае из российских комплектующих.

Но сделали только 95. От остальных 105 Пекин отказался, так как базовый вариант J-11 якобы "перестал удовлетворять требованиям ВВС Китая". Реальная же причина заключалась в том, что Китай не хотел зависеть от российских комплектующих и ракет. Поэтому Пекин создал свою версию J-11B, оснастив ее китайской авионикой и вооружив ракетами PL-8 и PL-15.

Позже, когда Китай попросил в конце 90-х продать 50 палубных истребителей Су-33 для своего "Ляонина", в Москве решили хорошенько подумать. В результате сначала решили остановиться лишь на двух машинах, а затем Россия вообще отказалась продавать "тридцать третьего" китайцам.

Но те не сдались. В итоге Пекин купил у Украины прототип Су-33– Т-10К-3, а затем восстановил его. Но многие нюансы, которые были учтены в процессе доработки истребителя, остались для китайских конструкторов неизвестны.



Поэтому Китай сейчас разрабатывает новый палубник на базе J-31 пятого поколения. Но когда это произойдет, пока неясно. "Тридцать первый" существует только в единственном экземпляре.