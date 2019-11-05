Уникальные кадры передают восторг летчика и конструкторов

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры исторической первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-33 на палубу авианесущего крейсера. Пленку предоставила Объединенная авиастроительная компания.

Это произошло 1 ноября 1989 года – в кабине сидел знаменитый летчик-испытатель Виктор Пугачев. Он и совершил посадку на "Адмирала Кузнецова" (тогда он назывался "Тбилиси") с зацеплением за аэрофинишер. До этого пилоты лишь пролетали над палубой на высоте нескольких метров или проезжали по ней по всей длине. Но настоящей посадки не было.

Окончательное решение, что летчики готовы к посадке, было принято непосредственно утром 1 ноября 1989-го. Вслед за Су-33 на палубу "Кузнецова" сели МиГ-29К и Су-25УТГ.

На кадрах видна радость самого Пугачева, который "целует" палубу авианосца, а также всех остальных, кто принимал участие в работе. Так, генеральный конструктор Михаил Симонов заключает летчика в объятия, а затем Пугачева качают. Садиться на авианосец на Су-33 и сейчас сложная задача, можно представить, каково это было делать в первый раз.

Су-33 и МиГ-29К по сей день остаются основными палубными истребителями ВМФ РФ, а "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе флота. Интересно, что в СССР были разработаны палубные истребители вертикального взлета и посадки Як-141, которые должны были заменить штурмовики Як-38. Однако распад страны поставил крест на этом перспективном проекте. В настоящее время США делают ставку как раз на свои F-35B и F-35С, хотя F/A-18 Super Hornet тоже до сих пор в строю.