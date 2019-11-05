Военной мощью нашей страны восхитились в Китае

В случае войны с США у России есть козырь в рукаве. На фоне охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном китайские эксперты задались вопросом, кто будет содействовать первой, если начнется конфликт. При этом в статье, опубликованной в издании Sohu, напомнили о словах российского лидера Владимира Путина. Ранее он сказал, что стране не поможет никто, кроме собственной армии и народа. Автор материала оценил военную мощь РФ.

Нашу армию в публикации назвали второй в мире. Обладающие некоторыми преимуществами США пытаются всячески блокировать Россию, однако открытого конфликта боятся, зная о последствиях. Танки "Армата" и Т-90, а также истребители Су-35, который конкурирует с F-22, и новейший Су-57, позволят Москве с легкостью разделаться со всей Европой, если начнется наступление. Без помощи США ЕС не сможет сопротивляться.

Главной же устрашающей силой России китайцы назвали ядерные ракеты. Именно это, по мнению экспертов, до сих пор сдерживает США.