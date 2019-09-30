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МиГ-1.44 мог превзойти Су-57

МиГ-1.44 мог превзойти Су-57
Фото: commons.wikimedia.org
"Рожденный мертвым" истребитель выигрывал в стелс-технологиях

Весь мир знает российский истребитель пятого поколения Су-57, который пока так и не поступил на вооружение. В свою очередь, конкурент "Сухого" корпорация "МиГ" вынуждена продвигать МиГ-35 поколения 4++. На данный момент это самая современная машина компании, и она сделана на базе истребителя, разработанного в 70-х годах.

Так было далеко не всегда. И российские и зарубежные СМИ написали множество статей про МиГ-1.44, который и должен был сначала стать истребителем пятого поколения, а стал в итоге китайским J-20, по крайней мере, по внешнему виду.

По мнению журнала The National Interest, если бы проект не похоронили и начали с нуля создавать Су-57, у России давно бы был истребитель пятого поколения.

МиГ-1.44 мог бы стать чем-то вроде русского F-35 и F-22 одновременно. На самолет наносилось специальное радиопоглощающее покрытие. Его кили спроектированы специальным способом кривых поверхностей, который существенно снижал ЭПР.

Достаточно сказать, что по версии западных экспертов, J-20, подозрительно похожий на МиГ-1.44 по стелс-технологиям превосходит Су-57. Пока Китай не научился делать такие же мощные двигатели, как Россия, но это вопрос времени.

Фото: www.globallookpress.comВ ходе испытаний единственного прототипа в 2000 году были выявлены некоторые недостатки. Их можно было исправить, однако программа была закрыта уже как три года. МиГ-1.44 стал историей, зато началась другая – с Су-57, которая не закончилась до сих пор.

У США тоже был истребитель-конкурент "Рэптора" – YF-23. Но Вашингтон не сталкивался с такими проблемами, какие были у России в 90-х и довольно быстро наладил производство F-22. Бюджета хватало, чтобы произвести два готовых прототипа.

Александр ИЛЬИН
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