Су-30 засек китайский J-20 благодаря хитрому приему

Стелс-технологиям нанесен очередной удар

Су-30МКИ российского производства легко засекают китайские истребители пятого поколения J-20, которые по идее должны быть "невидимыми". Об этом накануне сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники в ВВС страны.

По мнению специализированных зарубежных изданий, это может нанести большой репутационный ущерб J-20. До этого предполагалось, что малозаметность – это как раз их конек, а получилось, что их обнаруживают самолеты предыдущего поколения.

Как считают индийские специалисты, J-20 удалось обнаружить следующим образом: когда самолеты летели над горным массивом недалеко от индийско-китайской границы, возник так называемый "эффект теплового линзирования". Восходящие потоки воздуха от горных хребтов соединились с потоками воздуха от двигателей J-20. После этого радары Су-30МКИ засекли китайские истребители.

По мнению "Военного обозрения", происходящее сильно напоминает эпизод информационной войны между соседними странами. Однако издание "Avia.pro" утверждает, что "непобедимый китайский истребитель пятого поколения" оказался хуже российского Су-30.



Исходя из открытых данным, на J-20 установлена более продвинутая авионика, чем на Су-30МКИ. Во многом, Китай позаимствовал технологии F-35, которые удалось заполучить хакерам. Планер J-20 обладает даже меньшим ЭПР, чем Су-57, а вот двигатели у истребителя пока не дотягивают до должного уровня, но в Пекине работают над новыми.