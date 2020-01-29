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Десять лет испытаний: Су-57 заткнул за пояс Су-27

Десять лет испытаний: Су-57 заткнул за пояс Су-27
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Санкции и повышенный интерес медиа вредят истребителю

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отмечает в среду своеобразный юбилей. Ровно десять лет назад заслуженный летчик-испытатель и Герой России Сергей Богдан поднял в небо первый прототип Т-50 и совершил полет продолжительностью около 45 минут. Затем были многочисленные показы на авиашоу, во время которых самолет зарекомендовал себя как мощный и маневренный истребитель.

Изначально планировалось, что летные испытания начнутся в 2006-2007 годах, а поставки в войска начнутся к 2014-2015 годам. В итоге сроки отодвинулись на четыре года, и первый самолет должны были передать ВКС в 2018 – 2019 года.

Так и планировалось. Военные очень хотели получить Су-57 в 2019 г., однако первый серийный образец разбился в канун Нового года, и теперь, по данным СМИ, это может повлечь за собой отставку гендиректора холдинга "Сухой".

Авария из-за проблем с двигателем сильно ударила по имиджу самолета. Больше других злорадствовали китайцы, которые сначала восхищались истребителем, а затем "понизили" его до поколения 4+++. И это при том, что у Пекина нет готовых своих двигателей для J-20, а вся авионика для последнего является, возможно, не лучшей копией американских разработок для F-35, которые удалось "выудить" хакерам.

Действительно, Су-57 до сих пор проходит испытания, и пилоты летают на прототипах. Заслуженный летчик-испытатель и Герой России Александр Гарнаев после аварии в декабре очень категорично высказался об истребителе в сообществе "Экспериментальная и боевая авиация". По его словам, на самом деле "Су-57 в заявленном готовом виде не существует, ни в единственном экземпляре".

Но так ли все плохо на самом деле? Су-27 совершил свой первый полет 20 мая 1977 года. Через пять лет самолеты начали поступать в авиационные части, а с 1985 г. началась их эксплуатация в ВВС СССР. Таким образом, у "Фланкера" от даты первого полета до передачи в войска прошло пять лет. Уже в два раза быстрее, чем в случае с Су-57.

Еще быстрее нашел дорогу в ВВС МиГ-29. В октябре 1977-го машина совершила свой первый полет, а в августе 1983 г. первые серийные самолеты начали поступать на авиабазу Кубинка. Государственные приемные испытания прошли в 1984-м, после чего машину отправили в части фронтовой авиации.

Разница между СССР и современной Россией заключается в том, что советская авиационная промышленность была самодостаточной. Союз выпускал гражданские авиалайнеры и боевые самолеты сам, потому что помощи ждать было практически неоткуда.

Российские же производители стали активно использовать иностранные комплектующие. Например, на МиГ-29 для ВВС Индии поставили французскую авионику Thales. "Международная" начинка стоит в Су-30МКИ для тех же ВВС Индии.

По мнению некоторых экспертов, санкции Запада ударили, в том числе, по истребителю Су-57, производство которого очень дорого и технологично. В самолете используется много композитных материалов. 

Безусловно, истребитель отправят в войска, потому что сейчас для Москвы это вопрос престижа. Однако времени прошло уже очень много, и пока неясно, сколько будет испытываться Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30".

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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