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Авария Су-57 ударила по бомбардировщику Су-34

Авария Су-57 ударила по бомбардировщику Су-34
Фото: sukhoi. org/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за ЧП в конце декабря и срыва поставок уходит глава "Сухого"

Гендиректор холдинга "Сухой" Игорь Озар покинет свой пост до конца недели. Как пишет газета "Ведомости", отставка связана со срывом сроков поставок Су-57 в ВКС РФ и аварией первого серийного истребителя в конце года.

По данным источника издания, военным не понравилось, что они получат первую машину только в 2020 году. Кроме того, появились сложности с загрузкой мощностей Комсомольск-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ), который опять предельно сконцентрируется на Су-57.

В итоге готовящийся к подписанию контракт на поставку Су-34 будет "обрезан", а это якобы ставит вопрос о целесообразности производства этих бомбардировщиков на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ).

Контракт на поставку Су-57 в ВКС остался прежним: 76 истребителей на сумму свыше 150 млрд рублей. 15 января вице-премьер Юрий Борисов заявил "Интерфаксу", что поставка машины в войска идет по плану, несмотря на аварию под Хабаровском.

Катастрофа прототипа негативных образом отразилась на имидже Су-57 по всем мире. Так, Китай, который ранее восторгался истребителем, сразу же отнес его к поколению 4+++. При этом нужно отметить, что аварии прототипов случались в авиации часто, но интерес к Су-57 настолько велик, что машина сразу подверглась шквалу критики.

58-летний Игорь Озар руководит холдингом "Сухой" с 2011 г., с тех пор, как его непосредственный начальник Михаил Погосян занял пост президента Объединенной авиастроительной компании (ОАК). Ранее Озар занимал должность исполнительного директора ОКБ.

До 1999 г. управленец не был связан с авиацией. С 1992-го по 1998 г. он работал финансовым директором "Московского шинного завода", а затем заместителем генерального директора ЗАО "Шинный холдинг".

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость Виктор
стройте дома для молодых семей и выпускайте детские коляски -не нужны народу ни су ми ту - хотим мира без военных угроз и без сегодняшнего режима
Ты не Виктор(победа)ты тер <цензура> ло.Когда тебя поставят "миротворцы" ра ком не кричи; Меня-то за что??Хочешь мира -готовся к войне!!
Гость
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Михаил
Раскрытие информации о результатах испытаний опытных образцов военной техники до постановки на серийное производство должно приравниваться к госизмене и караться соответствующим образом!Подставить всю отрасль, уронить репутацию перед зарубежными заказчиками, растоптать репутацию отечественных специалистов простым видео в интернете!Где хвалёные спецслужбы,ФСБ и т.д и т.п.?Ни одна страна не транслирует свои промахи (а их не мало) с таким самобичиванием и "обсасыванием" всех деталей,как это делают наши "талантливые" управленцы и СМИ!Вы что,враги сами себе и своей стране?!
Какая репутация??? В стране, где все руководство сверху донизу - просто ворье... Какая репутация у может быть у вора? Успешный или нет... Россиянское ворье успешное...
Упортый ватник
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Гость Виктор
стройте дома для молодых семей и выпускайте детские коляски -не нужны народу ни су ми ту - хотим мира без военных угроз и без сегодняшнего режима
Ты за весь народ то не свисти. Мы тут не колбасное поколение, надо будет на дошираке прорвёмся лишь бы авианосцы Путин понастроил.
Бил.
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Все-равно, су-57 окажется впереди планеты всей. Потому что у русских только на первый взгляд что-то случилось... А на самом деле они что-то задумали, Ганс.
Михаил
Ответить
Раскрытие информации о результатах испытаний опытных образцов военной техники до постановки на серийное производство должно приравниваться к госизмене и караться соответствующим образом!Подставить всю отрасль, уронить репутацию перед зарубежными заказчиками, растоптать репутацию отечественных специалистов простым видео в интернете!Где хвалёные спецслужбы,ФСБ и т.д и т.п.?Ни одна страна не транслирует свои промахи (а их не мало) с таким самобичиванием и "обсасыванием" всех деталей,как это делают наши "талантливые" управленцы и СМИ!Вы что,враги сами себе и своей стране?!
Гость Виктор
Ответить
стройте дома для молодых семей и выпускайте детские коляски -не нужны народу ни су ми ту - хотим мира без военных угроз и без сегодняшнего режима
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