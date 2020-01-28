Авария Су-57 ударила по бомбардировщику Су-34
Гендиректор холдинга "Сухой" Игорь Озар покинет свой пост до конца недели. Как пишет газета "Ведомости", отставка связана со срывом сроков поставок Су-57 в ВКС РФ и аварией первого серийного истребителя в конце года.
По данным источника издания, военным не понравилось, что они получат первую машину только в 2020 году. Кроме того, появились сложности с загрузкой мощностей Комсомольск-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ), который опять предельно сконцентрируется на Су-57.
В итоге готовящийся к подписанию контракт на поставку Су-34 будет "обрезан", а это якобы ставит вопрос о целесообразности производства этих бомбардировщиков на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ).
Контракт на поставку Су-57 в ВКС остался прежним: 76 истребителей на сумму свыше 150 млрд рублей. 15 января вице-премьер Юрий Борисов заявил "Интерфаксу", что поставка машины в войска идет по плану, несмотря на аварию под Хабаровском.
Катастрофа прототипа негативных образом отразилась на имидже Су-57 по всем мире. Так, Китай, который ранее восторгался истребителем, сразу же отнес его к поколению 4+++. При этом нужно отметить, что аварии прототипов случались в авиации часто, но интерес к Су-57 настолько велик, что машина сразу подверглась шквалу критики.
58-летний Игорь Озар руководит холдингом "Сухой" с 2011 г., с тех пор, как его непосредственный начальник Михаил Погосян занял пост президента Объединенной авиастроительной компании (ОАК). Ранее Озар занимал должность исполнительного директора ОКБ.
До 1999 г. управленец не был связан с авиацией. С 1992-го по 1998 г. он работал финансовым директором "Московского шинного завода", а затем заместителем генерального директора ЗАО "Шинный холдинг".
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