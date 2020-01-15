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Алжирские Су-57 "дадут прикурить" Европе

Алжирские Су-57 "дадут прикурить" Европе
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Осталось только дождаться их в Африке

Алжирское вооружение, особенно боевая авиация, доставит немало проблем НАТО. Заключенные с Россией контракты о покупке истребителей Су-30МКИ(А), МиГ-29М/М2 и сенсационная сделка по Су-57Э, в которую не верят на Западе, – это прямая угроза европейскому превосходству.

Такую точку зрения высказали авторы панарабского издания Rai Al Youm, выходящего в Великобритании. По их мнению, усиление воздушного флота Алжира, к слову, давнего покупателя советского и российского оружия, существенно повлияет на военный баланс в западной части Средиземноморья.

Действия алжирских властей беспокоят якобы не исторического соперника Марокко, а Францию, Испанию и Италию. Издание сообщает, что у французов нет истребителей, сравнимых с Су-57, с которыми могут конкурировать только итальянские F-35.

Справедливости ради, стоит сказать что и у Алжира нет истребителей Су-57. Более того, даже у России их пока нет, а есть лишь летающие прототипы.

Информация о том, что Алжир заключил контракт на закупку 14 Су-57, 14 Су-34 и 14 Су-35, появилась в конце декабря. Решение о покупке якобы было принято в ходе визита алжирской делегации на авиасалон МАКС-2019. Об этом сообщило алжирское издание Menadefense. По его же данным Алжир заказал 16 истребителей Су-30МКИ (А) и 14 МиГ-29М/М2.

На Западе сразу же назвали блефом контракт по Су-57 с Алжиром, так как истребитель пока не готов, а авария перед Новым годом первого серийного образца машины отодвинула сроки поставки самолета в ВКС. Что касается других истребителей, то теоретически эти поставки возможны, но подтвердить их сейчас не может никто.

Rai Al Youm упоминает С-400 в Алжире, которые "парализуют атаки всех европейских истребителей". Однако до сих пор наличие этих ЗРС у Алжира не доказано.

В свое время СССР поставлял африканскому государству немало вооружения, в частности – революционные по тем временам перехватчики МиГ-25, которые на "больших ходах" по инерции залетали в Марокко и возвращались обратно.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А если им дать еще путинских боевых стерхов или еще какую нибудь выдумку придворных ж...лизов, то Европе конец. Без прикуривания.
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