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МиГ-25 полетали бок о бок с истребителями НАТО

МиГ-25 полетали бок о бок с истребителями НАТО
Фото: commons.wikimedia.org
Американские летчики приходили в восторг от советских машин

Сегодня совместные учения российских МиГов и "сушек" с НАТО невозможны. Альянс воспринимается как основной потенциальный противник. Но в истории были примеры, когда истребители советского производства оказывались в Европе, где летали бок о бок с американскими самолетами.

Тем интереснее кажется история МиГ-25, ранее самого секретного самолета, когда в 1978 г. был подписан контракт с Алжиром. Африканское государство приобрело у СССР внушительный флот "фоксбэтов": восемь МиГ-25П, три МиГ-25Р и два МиГ-25ПУ. Алжирских летчиков учили в Краснодаре. ВВС СССР уже готовились получать МиГ-31, и МиГ-25 уже заочно считался вчерашним днем. Вероятно, поэтому в Союзе и решились на сделку.

Перехватчики показали широкой публике в Алжире уже 1 ноября 1979 г., в честь парада по случаю празднования 25-й годовщины алжирской революции.

"Фоксбэты" направили в 120-ю эскадрилью, которая базировалась в Бешаре, Тиндуфа и Уаргле, и в 515-ю разведывательную эскадрилью в Айн-Усера.

Алжирские МиГ-25 не отправляли на войну, однако они принимали участие в нескольких боевых операциях, а в 1980-х патрулировали воздушное пространство вдоль побережья Испании, а затем и Марокко.

В 1982 г. МиГи стали летать в ходе учений вместе с истребителями ВВС США. Американцы были в восторге от возможности полетать с самым быстрым перехватчиком в мире, однако МиГ-25 были такими быстрыми, что с ними трудно было иметь дело. Однажды МиГ-25 по ошибке пересек границу Марокко и пролетел через всю страну, затем развернулся и полетел назад.

Полеты на время прекратились, однако в 1983 г. алжирский МиГ снова пронесся над Марокко. Американцы только посмеивались. Даже им было понятно, что перехватчики создавались для протяженных советских границ, а в Северной Африке они были, словно гончие в тесной каморке.

Фото: commons.wikimedia.org

Что касается боевых операций, то алжирские МиГи применялись против исламистов еще в 1986 г., задолго до появления запрещенного Исламского государства.

К 1997 г. у Алжира было 20 МиГ-25ПДС, 6 МиГ-25РБ, и, по крайней мере, один МиГ-25ПУ. Большинство из них позже модернизировали. На сегодняшний день в ВВС африканского государства насчитывается 15 МиГ-25 разных модификаций.

Александр ИЛЬИН
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