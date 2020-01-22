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Турция пропадет без российского Су-57

Турция пропадет без российского Су-57
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
ВВС страны оказались в тупике в силу самых разных причин

Турции просто необходимы американские F-35 или российские Су-57, так как их F-16 в ближайшем будущем просто не смогут противостоять серьезному противнику.

Анкара сама загнала в тупик военно-воздушные силы страны, когда вышла из программы истребителя пятого поколения и при этом отказалась покупать российские Су-35С и Су-57 в перспективе.

Более того, как пишет The National Interest, Турция по политическим причинам обезглавила летный состав, уволив и посадив в тюрьму большое количество летчиков после попытки государственного переворота в 2016 году.

Подготовка одного летчика F-16 обходится американскому бюджету в $11 млн, и это без учета, что опытный пилот стоит намного дороже. После событий 2016 г. более 300 летчиков F-16 были уволены.

Как считает NI, оснований для репрессий не было, так как попытка переворота выглядела "смехотворной". Путчисты попытались изолировать Стамбул, возведя блокпосты на Босфорском мосту, однако блокировали переулки только в одном направлении. А когда Эрдоган летел из Анкары в Стамбул, мятежные летчики не сбили его самолет.

"И эти хваленые турецкие вояки должны были стать опорой НАТО на юге в войне против Советов? – спрашивает автор статьи в издании. И продолжает: – Если это так, то удивительно, что Кремль так и не захватил Босфор".

В оправдание путчистов стоит отметить, что ситуация в ту ночь менялась на глазах. На сторону правительства встал спецназ и часть военных. Народ так и не поднялся против Эрдогана. Постепенно мятежники поняли, что, если будут сражаться до конца, это приведет лишь к большому кровопролитию.

Сейчас состояние ВВС Турции еще тяжелее, чем до путча. Раньше турецкие пилоты проходили практику в США, однако теперь американцы отказались пускать их на свои базы. В отчаянии Анкара даже обратилась к Пакистану, где тоже летают на F-16.

Построить свой истребитель пятого поколения Турция быстро не сможет, так как у нее просто нет опыта. Это возможно только в тесной координации с США и европейскими компаниями.

Таким образом, стране остается купить либо "Еврофайтеры" четвертого поколения или подождать, пока в серию, наконец, уйдет Су-57. Правда, в Анкаре еще лелеют надежду, что с F-35 еще можно отыграть назад.

Ранее в Турции задумались о приобретении российского истребителя Су-57, который во всем превосходит американский F-35. А Москва поставила Анкаре условие поставки самолета.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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