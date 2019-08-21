Су-57Э положит конец монополии F-35

Российскому истребителю пророчат триумф на международной арене

Китайские СМИ, ранее уже дававшие восторженные оценки Су-57, предрекли крах монополии F-35 с появлением экспортной версии российского истребителя пятого поколения. Как сообщалось ранее, на международном авиасалоне "МАКС-2019" будет продемонстрирован экспортный Су-57Э.

Как справедливо утверждает китайское издание Sohu, после того как Су-57 пойдет на экспорт, F-35 перестанет быть единственным экспортируемым истребителем пятого поколения. Российский самолет может не только серьезно усложнить жизнь вооруженных силам США, но и кардинально изменить ситуацию на международном рынке.

Покупателями Су-57Э могут стать Индия, Индонезия, Алжир, Вьетнам и Венесуэла. Интересно, что Sohu не называет Турцию, которой как раз нужны истребители пятого поколения взамен "сорвавшихся" F-35.

Индонезия теоретически может купить Су-57Э, но она так долго покупает одиннадцать Су-35С, что было бы хорошо, если бы она выполнила "задачу минимума" и все-таки приобрела эти самые "Фланкеры".

Ранее сообщалось, что у властей этой страны возникли проблемы с оплатой, причем якобы не из-за американских санкций, а по каким-то другим причинам. По самому оптимистичному прогнозу поставка осуществится до конца этого года, но это не факт.

ВВС Алжира эксплуатируют Су-30МКА, поэтому в принципе могут купить Су-57Э. Вьетнамцы также летают на Су-30, равно как и венесуэльские летчики. Но смогут ли себе позволить Вьетнам и Венесуэла дорогостоящие истребители пятого поколения – большой вопрос. Если только по очень выгодной цене.



На деле, Индия и Китай выглядят самыми реальными покупателями. Однако в Нью-Дели неоднократно заявляли, что сначала подождут, как Су-57 зарекомендует себя в ВКС. Пока военные до сих пор неохотно раскрывают данные об истребителе, особенно касательно его вооружения и двигателя второго этапа.