США выталкивают Россию из Индии с Су-57
После того как Индия вышла из проекта FGFA, который предполагал производство истребителя на базе Су-57, место России в программе могут занять США.
На данный момент в Нью-Дели ищут альтернативу российскому самолету. Обещание маршала ВВС Индии Ракеша Бхадаурии сделать собственную машину пятого поколения до 2030 года, по мнению экспертов, выглядит чистым популизмом. Индии просто необходим для этого высокотехнологичный партнер.
Как напоминает "Военное обозрение", пост вице-президента по стратегии и развитию бизнеса Lockheed Martin, которая выпускает F-35, занимает Вивек Лалл – американец индийского происхождения. В апреле прошлого года он уже предложил индийцам F-21 – глубоко модернизированные F-16.
Кроме того, Лалл заявил о готовности Lockheed Martin помочь индийцам создать современную аэрокосмическую систему. А она якобы будет способствовать созданию собственного истребителя пятого поколения, о котором мечтает Индия.
В данный момент Lockheed Martin уже развивает совместные предприятия в Индии, используя труд местных программистов, которых можно платить меньше, чем американским. Если же индийское правительство договорится с Lockheed Martin, вместе они могут разработать четкий план создания истребителя пятого поколения. У американцев огромный опыт как в производстве планеров, так и авионики.
Пока существенной преградой выглядят российские С-400, которые купила Индия. Но речь не идет о продаже F-35, а разработке нового истребителя, пусть он даже будет похож на "тридцать пятого".
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