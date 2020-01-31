Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вытянули последнее: стали известны подробности аварии Су-57

Вытянули последнее: стали известны подробности аварии Су-57
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребитель летел на пределе своих возможностей

Российский истребитель пятого поколения Су-57 за десять лет прошел большой путь от первого разбега до полной отработки всех заложенных в него возможностей. Катастрофе самолета 24 декабря в Хабаровском крае удивляться нечего, так как это был "испытательный образец", и его буквально насилуют, выводя на запредельные углв атаки и испытывая его на пределе возможностей.

Такую точку зрения в интервью РИА "ФАН" высказал летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. По его мнению, так поступали специально, поскольку это специфика всех испытательных самолетов.

Стоит отметить, что по информации СМИ разбился первый серийный образец самолета. Однако военные эксперты до сих пор уверяют, что Су-57 в готовом виде пока не существует, а есть лишь летающие прототипы.

Ранее стало известно, что из-за аварии истребителя и срыва поставок самолета в войска своего поста лишается глава "Сухого" Игорь Озар. Новым директором компании станет Илья Тарасенко, который также руководит корпорацией РСК "МиГ".

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей