Истребитель летел на пределе своих возможностей

Российский истребитель пятого поколения Су-57 за десять лет прошел большой путь от первого разбега до полной отработки всех заложенных в него возможностей. Катастрофе самолета 24 декабря в Хабаровском крае удивляться нечего, так как это был "испытательный образец", и его буквально насилуют, выводя на запредельные углв атаки и испытывая его на пределе возможностей.

Такую точку зрения в интервью РИА "ФАН" высказал летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. По его мнению, так поступали специально, поскольку это специфика всех испытательных самолетов.

Стоит отметить, что по информации СМИ разбился первый серийный образец самолета. Однако военные эксперты до сих пор уверяют, что Су-57 в готовом виде пока не существует, а есть лишь летающие прототипы.

Ранее стало известно, что из-за аварии истребителя и срыва поставок самолета в войска своего поста лишается глава "Сухого" Игорь Озар. Новым директором компании станет Илья Тарасенко, который также руководит корпорацией РСК "МиГ".