Индия вернется к истребителю на базе Су-57
Шансы заключить с Индией контракт на создание истребителя пятого поколения опять выросли после того, как военные заключили контракт на закупку истребителей.
Как заявил в интервью РИА "Новости" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Москва готова продолжать переговоры с Нью-Дели.
"Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", – подчеркнул он.
На данный момент проект совместной разработки истребителя пятого поколения на базе Су-57 (FGFA) заморожен, так как индийцы были недовольны темпами создания российского самолета. Кроме того, Нью-Дели слишком часто стал предъявлять Москве претензии по качеству истребителей, особенно это касается МиГ-29К.
Тем не менее ВВС страны успешно эксплуатируют свыше 200 истребителей Су-30МКИ. Индия не находится под санкциями, поэтому может заказать для своих машин ту же французскую авионику, поэтому условный Су-57МКИ мог бы стать несколько другой машиной.
Кроме того, индийцы давно летают на советских и российских самолетах, поэтому эта техника им хорошо знакома. Наконец, третий момент – американцы пока не продают F-35 тем, кто купил С-400.
Но заявила о готовности продолжать проект пока только Россия, а в Индии тишина. А то, что контракт с Индией просто архиважен для Су-57, было ясно и раньше.
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