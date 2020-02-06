Турецкий лидер назвал сроки строительства

Реджеп Эрдоган озвучил сроки строительства собственных истребителей пятого поколения TF-X, что расшифровывается как turkish fighter-X, то есть турецкий истребитель. В своем выступлении на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале турецкий лидер пообещал, что самолет начнут делать ужкев 2023 году.

"Это будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции истребители пятого поколения F-35", – цитирует Эрдогана РИА "Новости".

Кроме того, судя по всему, турецкий истребитель станет ответом России с ее Су-57, покупать который Анкара пока не спешит, равно как и Су-35С.

По мнению эскпертов, не имеющая опыт в разработке боевых самолетов Турция не сможет построить истребитель пятого поколения без помощи из-за рубежа.

Ранее директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия готова помочь Турции в создании TF-X.

Но Турция пока молчит, и судя по всему, больше ориентирована на Европу и США. В 2013 году турецкая компания TAI подписала с шведами из Saab соглашение о совместной начальной разработке нового истребителя. Также в проекте предполагается участие одного из мировых лидеров в производстве авиасистем и вооружений – британской компании BAE Systems.