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России поставили жесткие условия по Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Истребитель пятого поколения заинтересует Нью-Дели после боевого крещения

Индия вернется к обсуждению возможного сотрудничества с РФ в разработке совместного истребителя пятого поколения только после того, как новейший самолет Су-57 примут на вооружение в российской армии. Истребитель должен показать себя в деле, и тогда, возможно, Нью-Дели им заинтересуется. С таким заявлением выступил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Если вы имеете в виду самолет пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение – только тогда мы сможем принять для себя решение. Мы готовы рассматривать его на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение – проведение оценки",

сообщил военный в интервью "Красной звезде".

В России между тем настаивает на том, что работы по проекту должны вестись совместно. "Российская сторона открыта для этого. Су-57 уникален по своим способностям, у него есть все разрешительные документы для показа. Мы готовы и предлагаем индийским партнерам эту программу", – заявил в начале июля заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Фото: www.globallookpress.com

В прошлом году в ФСВТС отмечали, что российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу. В марте этого года индийские СМИ сообщили, что командование Военно-воздушными силами страны усомнилось в перспективности многоцелевого истребителя пятого поколения, который разрабатывается на базе российского Су-57. По мнению индийских военных, этот самолет ничем не лучше американских F-22 и F-35.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые машина поднялась в воздух в 2010 году. По действующему контракту с Минобороны РФ, первый Су-57 поступит в войска в 2019 г., второй – в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения.

Разрабатывать перспективный многоцелевой истребитель Россия и Индия начали в 2007 году. Компания "Сухой" и Hindustan Aeronautics Ltd. достигли необходимых договоренностей, однако контракт на $4 млрд подписан между странами не был: Нью-Дели считает эту сумму сильно завышенной.

Андрей ФИЛАТОВ
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