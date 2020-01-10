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В Индии назвали двигатели для Су-57 "отсталыми"

В Индии назвали двигатели для Су-57 "отсталыми"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
В создании своего истребителя Нью-Дели делает ставку на США, Францию и Великобританию

В Индии раскритиковали авиадвигатели российского производства, назвав их "отсталыми". Для своего истребителя пятого поколения Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) Нью-Дели хочет использовать американские GE 414, а затем собирается производить собственные.

Как пишет The Economic Times, лидерами в области двигателестроения Индия считает США, Францию и Великобританию. С одним из производителей из этих стран Нью-Дели собирается заключить договор о совместном производстве.

Что касается России, то она, по мнению индийцев, сильно отстала в технологическом плане, несмотря на то, что является давним партнером страны.

Индия надеется не повторить ошибок Китая, который фактически остался без собственных двигателей и вынужден покупать российские. Во многом, именно поэтому забуксовала программа J-20.

Ранее журнал The National Interest предположил, что Индия скорее купит американские F-35, чем вернется к идее приобретения Су-57. При этом индийцы успешно эксплуатируют российские Су-30МКИ, правда авионика у них производствамеждународной кооперации Россия – Франция – Израиль – Индия.

Александр ИЛЬИН

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