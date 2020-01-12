Среди главных недостатков неполные системы вооружения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов вести полномасштабную войну с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Основными проблемами российского боевого самолета являются недостаточное финансирование и затягивание разработки. Помимо этого, Су-57 не имеет многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа. Среди недостатков также выделяются неполные системы вооружения и управления истребителя.

Издание отмечает, что на данный момент Россия имеет около тысячи самолетов, из которых ни один истребитель пятого поколения не производится серийно. В то же время американский парк тактической авиации насчитывает порядка трех тысяч самолетов, в том числе сотник истребителей пятого поколения.