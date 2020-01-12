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Не готов к войне: в США назвали недостатки Су-57 перед F-22 и F-35

Не готов к войне: в США назвали недостатки Су-57 перед F-22 и F-35
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Среди главных недостатков неполные системы вооружения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов вести полномасштабную войну с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом пишет американский журнал The National Interest

Основными проблемами российского боевого самолета являются недостаточное финансирование и затягивание разработки. Помимо этого, Су-57 не имеет многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа. Среди недостатков также выделяются неполные системы вооружения и управления истребителя. 

Издание отмечает, что на данный момент Россия имеет около тысячи самолетов, из которых ни один истребитель пятого поколения не производится серийно. В то же время американский парк тактической авиации насчитывает порядка трех тысяч самолетов, в том числе сотник истребителей пятого поколения. 

Сергей САЗОНОВ

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