Пекин нацелился на технологии российских двигателей

Авария Су-57 в конце декабря полностью заблокировала поставки истребителя Китаю. Как пишет издание Soho, если раньше Пекин рассматривал покупку пробной партии самолет, теперь этот вопрос закрыт. Выдержки из статьи приводит "Военное обозрение".

Вместо этого китайцы нацелились на модернизацию своего уже существующего истребителя пятого поколения J-20, у которого есть некоторое проблемы с двигателями. На данный момент на истребителях стоят российские АЛ-31ФН, однако Китай планирует поставить на них свои WS-15, которые по данным китайских СМИ должны быть на 23% мощнее российских.

Но судя по тому, что программа J-20 сильно тормозится, с двигателем не все так гладко. Тем более, что США вряд ли согласятся передать технологии Китаю после того как местные хакеры фактически похитили данные по авионике F-35 у американцев. То же самое можно сказать о европейцах, которые поддержат в этом плане США.

По мнению Soho, Россия могла бы продать Китаю не сам Су-57, а технологии его двигателя. Сейчас русские активно работают над двигателем второго этапа, который очень пригодится китайцам.

Издание напоминает про совместную программу с Индией, которая в итоге провалилась. Авторы статьи очень надеются, что Россия сделает соответствующие выводы.

Стоит отметить, что России крайне не выгодно продавать Китаю новые двигатели, поэтому Москва безусловно будет настаивать на поставках партии истребителей, причем, с двигателями первого этапа.