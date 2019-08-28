Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США обвинили Китай в краже технологий F-35

Китай украл у США технологии F-35
Фото: www.globallookpress.com
Военные секреты утекают в Поднебесную

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США якобы украли технологии F-35. Виновник, по словам американца, Китай, который, видимо, захотел улучшить характеристики своего истребителя пятого поколения.

"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его",

цитируют Болтона, выступившего перед журналистами, РИА Новости.

Советник Белого дома ранее голословно, как и в этот раз, обвинял Россию в том, что она украла технологии для того, чтобы создать гиперзвуковое оружие.

F-35 – малозаметный для ПВО врага истребитель-бомбардировщик пятого поколения, главным преимуществом которого считается то, что он может быстрее других самолетов увидеть противника. Впрочем, у F-35 есть и недостаток – его стелс-покрытие на скорости вздувается. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Банковские карты россиян заблокируют на месяц

Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей