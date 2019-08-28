США обвинили Китай в краже технологий F-35

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у США якобы украли технологии F-35. Виновник, по словам американца, Китай, который, видимо, захотел улучшить характеристики своего истребителя пятого поколения.
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35. Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его",
– цитируют Болтона, выступившего перед журналистами, РИА Новости.
Советник Белого дома ранее голословно, как и в этот раз, обвинял Россию в том, что она украла технологии для того, чтобы создать гиперзвуковое оружие.
F-35 – малозаметный для ПВО врага истребитель-бомбардировщик пятого поколения, главным преимуществом которого считается то, что он может быстрее других самолетов увидеть противника. Впрочем, у F-35 есть и недостаток – его стелс-покрытие на скорости вздувается.
Это сделают для того, чтобы помешать хищению средств у клиентов банков