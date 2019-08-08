Су-57 собьет американских конкурентов издалека

Раскрыты преимущества российского истребителя

Су-57, благодаря своему радару активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также новым двигателям, получит боевые преимущества перед американскими F-22 и F-35. Такого мнения придерживается военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По его словам, российский истребитель выигрывает из-за того, что элементы его радара находятся в передней части фюзеляжа, на бортах истребителя (Х-диапазона) и отклоняемых носках крыла (L-диапазона). Поэтому Н036 "Белка" позволяет видеть пространство, как воздушное, так и наземное, на многие сотни километров.

"Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения – ни на F-22, ни на F-35, ни на J-20. А закон воздушного боя известен: первым увидел – первым выстрелил, значит, победил", – считает Литовкин.

Стоит отметить, что радар AN/APG-81 на данный момент считается лучшим в мире, благодаря своему низкому весу и уникальному разрешению на местности, всего 30 на 30 сантиметров. Также самолет обладает электро-оптической системой AN/AAQ-37 с распределенной апертурой (DAS), состоящей из 6 инфракрасных датчиков, расположенных на фюзеляже c диапазоном обзора 360 градусов. Самолет сам выявляет пуски баллистических ракет и распознает угрозы в виде самолетов, зенитно-ракетных комплексов.

По мнению западных экспертов, именно F-35 первым увидит вообще любой существующий самолет, и в этом его основное преимущество. Также этот истребитель достаточно малозаметен для прорыва ПВО противника.



Сильной же стороной Су-57 в США считают его мощность и маневренность, и по этим показателям российский истребитель превосходит F-35. Что касается F-22, то американцы по-прежнему называют его не имеющим себе равных.

О Су-57 с уважением отзываются на Западе, однако полагают, что проект был слишком затянут, и новый истребитель уже получился несколько устаревшим, так как создавался в ответ на F-22. По стелс-технологиям он однозначно проигрывает американским самолетам. А журнал The Aviationist недавно в своей статье назвал самолет клоном F-22 и F-35, который все же представляет опасность. Похоже на недооценку потенциального противника.